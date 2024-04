Processo Calciopoli – Il PG ha chiesto il non luogo a procedere per Diego e Andrea Della Valle | Il Sito di Firenze

Thursday, 29 May 2014 – 09:26

Prescrizione

Chiesti tre anni di reclusione per Moggi, Pairetto e Bergamo

Mar, 29/10/2013 – 14:31

Gli imputati per i quali il sostituto procuratore generale Antonio Ricci ha chiesto il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione sono: il patron della Fiorentina Diego Della Valle e suo fratello Andrea, il presidente della Lazio Claudio Lotito, l’ex ds del Messina Mariano Fabiani, il presidente della Regina Lillo Foti, l’ex arbitro Salvatore Racalbuto, l’ex dirigente della Fiorentina Sandro Mencucci, l’ex dirigente del Milan Leonardo Meani, gli ex guardalinee Puglisi e Titomanlio. Il pg, inoltre, ha chiesto anche la conferma dell’assoluzione per lo stesso Diego Della Valle in relazione alla presunta frode sportiva messa in atto per la partita Lazio-Fiorentina, per Mariagrazia Fazi, per Gennaro Mazzei e per il giornalista Rai Ignazio Scardina, quest’ultimo per non aver commesso il fatto. Tre anni e un mese di reclusione per l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi e pena di 3 anni per gli ex designatori arbitrali Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto e per l’ex vice presidente della Figc, Innocenzo Mazzini: le richieste del sostituto procuratore generale Antonio Ricci.Per il pg Moggi, Mazzini, Pairetto e Bergamo sono tutti promotori di una associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva. In primo grado tale ruolo era stato attribuito al solo Luciano Moggi. L’accusa, che ha accolto tutte le richieste di Appello della Procura, ha chiesto anche la condanna a 2 anni e 5 mesi di reclusione per gli ex arbitri Massimo De Santis e Paolo Bertini imputati di frode sportiva, avendo rinunciato alla prescrizione. Sempre per frode sportiva e’ stata chiesta la pena di 1 anno e 3 mesi per l’ex arbitro Antonio Dattilo.

