Cgil, domani presidio al Magnifico dei lavoratori di Polizia del Silp | Il Sito di Firenze

Sunday, 24 August 2014 – 06:59

protesta

Indetta anche una conferenza stampa

Gio, 31/05/2012 – 15:32 — La Redazione

Venerdì 1 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, i lavoratori di Polizia del SILP per la CGIL manifesteranno contro la politica dei tagli e il conseguente degrado delle strutture nelle quali devono lavorare attraverso un presidio ed una conferenza stampa nella quale verranno spiegate le ragioni della loro protesta. L’iniziativa si svolgerà di fronte all’ingresso del “Magnifico”, in viale Gori, luogo simbolo della situazione in cui sono costretti a lavorare e vivere i lavoratori della Polizia denunciata dalla Cgil

