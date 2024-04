Concordia, Rossi: "Piombino resta l'ipotesi più ragionevole" | Il Sito di Firenze

Monday, 02 June 2014 – 06:11

Querelle

Ven, 30/05/2014 – 15:07 — La Redazione

"Non modifichiamo di una virgola la nostra posizione: Piombino resta l’ipotesi più razionale e ragionevole". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, commentando l’annuncio che la Costa Concordia verrà smantellata a Genova e riconfermando "l’affondamento" dell’ipotesi-Vanguard.

"Questa è l’opinione della Costa – ha precisato Rossi – che però dovrà essere sottoposta a qualche valutazione e a qualche parere. Uno lo esprimeremo anche noi. Da parte mia dico: attenzione a portare in giro per 4 o 5 giorni questa nave che qualche problema di impatto ambientale lo avrà".

Quanto all’ipotesi che la Concordia per il 20 luglio sia pronta al galleggiamento, Rossi ha aggiunto: "vediamo se ci riescono. Trasportarla in piena stagione turistica non mi pare la soluzione migliore e se Piombino sarà pronto quando verrà il giorno della rimozione anche un bambino capisce che 1 giorno di navigazione è molto meglio di 4 o 5".

