Conto alla rovescia per gli smart watch | Il Sito di Firenze

Mountain View da una parte, Cupertino dall’altra. Ovvero Google e Apple. Sono loro i due colossi dell’high tech più famosi in tutto il globo terracqueo. Due aziende enormi, che hanno rivoluzionato il settore della tecnologia negli ultimi anni, dando vita a una serie di dispositivi fino a poco tempo fa soltanto immaginabili. Qualcuno, sul finire dello scorso millennio, s’immaginava che avremmo potuto registrare un video o scattare una fotografia con lo stesso dispositivo con cui facciamo una telefonata o navighiamo – ad alta velocità, per giunta – su Internet?

Fra poco faremo un discorso simile anche per un orologio. I nomi ci sono già: Smart Watch (Google) e iWatch (Apple). Strumenti che faranno molto più che limitarsi a segnare il passaggio del tempo, anche se sulle specifiche vige ancora un certo riserbo. Non per il New York Times, che è riuscito a ottenere qualche indiscrezione sulle specifiche dell’orologio intelligente di Cupertino: fibra di vetro, accelerometro, giroscopio e soprattutto tecnologia bluetooth, per integrarsi con i vari iPhone, iPad e iPod Touch.

Per renderci conto di cosa potranno fare gli smart watch, tuttavia, potremmo non dover aspettare l’uscita dell’iWatch. Secondo i bene informati, infatti, lo Smart Watch di Google sarebbe pronto a invadere il mercato già nel 2013. Basato sul sistema operativo di Android, e dotato di tecnologia touch screen, l’orologio intelligente di Mountain View promette di stupire, anche se in questo caso le indiscrezioni si fermano qui.

