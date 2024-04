Auto e armi rubate, arrestati sette albanesi | Il Sito di Firenze

Friday, 29 August 2014 – 01:46

castelfiorentino

Operazione dei carabinieri

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 05/08/2012 – 21:07 — La Redazione

Auto e armi rubate recuperate e sette albanesi arrestati: e’ il frutto di un’operazione condotta dai carabinieri di Castelfiorentino. Tutto e’ cominciato da un’Audi sospetta parcheggiata ni nuna strada del comune fiorentino. I controlli hanno permesso di accertare che la vettura era stata rubata. Quando due albanesi sono arrivati per prendere l’auto, i militari li hanno fermati con l’accusa di ricettazione. Poco dopo da una perquisizione nella loro abitazione sono state ritrovate anche due pistole risultate rubate di cui una con matricola abrasa. In casa c’erano altri cinque albanesi, tra cui uno colpito da ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal gip di Pisa per furto ed evasione. Per loro e’ scattata l’accusa di detenzione di armi clandestine. Tutti i sette albanesi sono finiti nel carcere di Sollicciano.

Friday, 29 August 2014 – 01:46

castelfiorentino

Operazione dei carabinieri

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 05/08/2012 – 21:07 — La Redazione

Auto e armi rubate recuperate e sette albanesi arrestati: e’ il frutto di un’operazione condotta dai carabinieri di Castelfiorentino. Tutto e’ cominciato da un’Audi sospetta parcheggiata ni nuna strada del comune fiorentino. I controlli hanno permesso di accertare che la vettura era stata rubata. Quando due albanesi sono arrivati per prendere l’auto, i militari li hanno fermati con l’accusa di ricettazione. Poco dopo da una perquisizione nella loro abitazione sono state ritrovate anche due pistole risultate rubate di cui una con matricola abrasa. In casa c’erano altri cinque albanesi, tra cui uno colpito da ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal gip di Pisa per furto ed evasione. Per loro e’ scattata l’accusa di detenzione di armi clandestine. Tutti i sette albanesi sono finiti nel carcere di Sollicciano.