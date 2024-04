Parte da Firenze il nuovo tour di Marco Ligabue | Il Sito di Firenze

Parte da Firenze il nuovo tour di Marco Ligabue. A pochi mesi dalla fine del Mare Dentro Tour, concluso il primo febbraio scorso a Palermo, l’artista di Correggio fa rotta verso il capoluogo toscano per dare il via a un lungo calendario di appuntamenti live che lo vedranno impegnato per tutto l’anno nelle principali città italiane.

Appuntamento fissato per venerdì 16 maggio all’ Hard Rock Cafe Firenze, dove Marco presenterà – in contemporanea con l’uscita nelle radio – il suo nuovo singolo, Ti porterò lontano, primo estratto del nuovo disco in uscita dopo l’estate.

Dalle 18.00 fino alle 19.30 Happy Hour con l’artista, un Meet & Greet con Marco che sarà a disposizione dei fan per fare foto e firmare autografi.

Alle 21.30 il via allo show, in cui il cantautore emiliano proporrà anche tutti i brani di Mare Dentro, il disco con cui ha inaugurato lo scorso anno la sua carriera solista.

Accompagnato in un duo acustico dal chitarrista Jonathan Gasparini, Marco proporrà al pubblico toscano i suoi singoli più di successo, tra cui

La più grande orchestra

Ogni Piccola Pazzia

La Differenza

È da te che dipende

Ti porterò lontanto, il nuovo singolo in rotazione radiofonica a partire dal 16 maggio, anticipa un nuovo lavoro in studio in arrivo dopo l’estate, il secondo dopo l’esordio con Mare Dentro, che nel 2013 ha debuttato nella top 20 della classifica Fimi. Un disco composto da 9 tracce curato dall’etichetta di Marco e del suo amico e manager Alessio Lini, la M.O.M. – MUSIC OVERDRIVE MANAGEMENT, e firmato dalla produzione d’autore di Corrado Rustici.

Per informazioni e prenotazioni sul meet&greet e lo show all’ Hard Rock Cafe

055 277 841 – florence_sales2@hardrock.com

