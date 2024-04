Maurizio Crozza presenta il suo nuovo Matteo Renzi IL VIDEO | Il Sito di Firenze

Maurizio Crozza sta per ripartire con il suo programma in prima serata su La 7; sarà ancora il "Paese delle Meraviglie" ma con qualche new entry. E’ Matteo Renzi il nuovo personaggio chiave scelto non a caso dal comico genovese per la copertina della prossima edizione che partirà il 18 ottobre.

Stavolta Crozza il sindaco di Firenze l’ha studiato più attentamente, nel look, nelle movenze, nell’accento ma soprattutto nella dialettica. Il gioco di parole, l’elemento distintivo di Renzi che ama parlare per assonanze e rime, diventa l’escamotagè caricaturale e insieme il veicolo di critica poltica.

Luoghi comuni, ovvietà e giri di parole saranno gli elementi distintivi del personaggio del sindaco di Firenze versione Crozza. Proprio la capacità comunicativa di Renzi, la fiorentinità un po’ strafottente e il suo non politichese che tanto bucano lo schermo diventano nella satira del comico le carte vincenti per costruire l’iperbole che conduce efficacemente alla risata.

Così i vari "dare un colore alla paura, prendere l’ansia a braccetto, fare ma non durare" costituiscono le "praline" di saggezza politica renziana: i "renzini". Messaggi, motti, frasi ad effetto racchiusi in cioccolatini simili ai più famosi Baci Perugina, ma unici nella ricetta: "40% di niente, 30% di Baricco e un velo di sinistra". Decisamente un’evoluzione rispetto all’ormai trito: "Salve, so’ Matteo Renzi".

La nuova caricatura sembra già riscuotere un certo successo a giudicare dalle migliaia di visualizzazioni in rete. Non saono mancate però anche le critiche; per molti non sarebbe l’imitazione più felice di Crozza.



