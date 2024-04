Elezioni europee, trionfo Pd. Renzi: "Risultato storico, sono commosso" | Il Sito di Firenze

Tuesday, 27 May 2014 – 03:42

Lun, 26/05/2014 – 01:33 — Matteo Cali

"Un risultato storico. Commosso e determinato adesso al lavoro per un’Italia che cambi l’Europa. Grazie #unoxuno. @pdnetwork #senzapaura". Questo il commento su Twitter del presidente del Consiglio Matteo Renzi commentando il risultato delle elezioni europee che ha visto il trionfo del Partito Democratico. Renzi si trova a Roma nella sede del Pd ma non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

