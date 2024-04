Aeroporto di Peretola, Naldi: "La nuova pista di Firenze pronta entro il 2017" | Il Sito di Firenze

Friday, 25 July 2014 – 22:41

Amerigo Vespucci

Mer, 09/07/2014 – 11:23 — La Redazione

“La nuova pista dell’Aeroporto di Firenze sarà probabilmente pronta entro il 2017".

Così Roberto Naldi, presidente di Corporacion America Italia, che dopo le due OPA detiene le quote di maggioranza dello scalo fiorentino di Peretola e anche di SAT, società di gestione dell’aeroporto di Pisa. “Dipende molto dagli adempimenti formali che stiamo studiando – ha aggiunto riferendosi ai tempi di realizzazione – a valle dell’approvazione del PIT, dai tempi di cui avrà bisogno ENAC per tutte le autorizzazioni e le risposte. C’è tanto da fare”.

Mer, 09/07/2014 – 11:23 — La Redazione

