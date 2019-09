Il nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli

Gio, 26/09/2019 - 19:40 — Donato Mongatti

Il nuovo centro sportivo della Fiorentina sorgerà a Bagno a Ripoli. La strada sembra tracciata. Oggi pomeriggio il Sindaco del comune alle porte di Firenze, Francesco Casini, si è recato a Novoli in Regione Toscana per la conferenza di pianificazione sulle aree nelle quali la Società di Rocco Commisso vorrebbe realizzare la casa viola per gli allenamenti della prima squadra e il settore giovanile.

Dopo l'indagine interlocutoria con la Sovrintendenza sugli eventuali limiti di edificazione per la tutela del paesaggio e per i quali non ci sarebbero ostacoli insuperabili, l'appuntamento odierno per un riscontro immediato di quanto suolo agricolo verrebbe trasformato con la realizzazione del centro sportivo.

L'area d'intervento è quella a nord di via Pian di Ripoli, attorno a Villa Cedri, circa 22 ettari di terreni sui quali la Società gigliata ha una trattativa di acquisto coi proprietari.

L'idea di Commisso prevede di realizzare dai 9 ai 12 campi campi da calcio (alcuni con tribune), palestra e ambienti per la fisioterapia, uffici amministrativi, foresteria e sede della ACF Fiorentina.

“Oggi si compie sicuramente un passaggio amministrativo importante – ha detto il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ai microfoni del TGR Toscana – fondamentale; che segue l'iter che abbiamo avviato con la Sovrintendenza per dare vita al progetto della casa viola a Bagno a Ripoli”.

“Ospitare, non solo il centro sportivo, ma anche tutto il quartier generale della Fiorentina – ha aggiunto Casini – è una grande occasione occasione di valorizzazione di tutto il territorio”.

Adesso il Comune di Bagno a Ripoli deve attuare la procedura per la variante che richiede circa 9 mesi, ma alcuni interventi, come ad esempio la ristrutturazione degli immobili presenti nell'area, potrebbero iniziare, in linea teorica, già prima (naturalmente in caso di acquisizione - da parte dei ACF Fiorentina – dei lotti dove sono presenti gli edifici. Acquisizione che potrebbe arrivare già in autunno).