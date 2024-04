Notte Bianca 2014: oltre 150.000 riempiono le strade di Firenze | Il Sito di Firenze

È stata una Notte Bianca da record. La quinta edizione della kermesse fiorentina ha fatto registrare oltre 150mila partecipanti, che si sono riversati nelle strade e nelle piazze di Firenze per seguire i quasi 100 eventi della manifestazione, mentre i musei hanno accolto 20mila persone.

I social network hanno collezionato oltre 9000 “mi piace”, per quanto riguarda la pagina ufficiale Facebook, 800 i followers su Twitter e 160 quelli su Instagram, mentre in migliaia hanno seguito la diretta streaming dell’evento.

Per quanto riguarda la Protezione Civile, per l’evento erano presenti 166 volontari.

“È stata una lezione di grande civiltà – ha commentato il Direttore Artistico della Notte Bianca, Gianluca Balestra – perché nonostante le difficoltà che ci sono nell’organizzare un evento di questa portata, è stata un’edizione con limitato numero di interventi. Abbiamo trasformato piazza della Signoria in una grande discoteca, con bellissimi giochi di luce, c’erano tantissime persone e tutto si è svolto regolarmente. Per questo mi preme ringraziare gli organizzatori, i volontari e il Quadrifoglio, che in brevissimo tempo ha riconsegnato ai fiorentini una città pulita”.

La Notte Bianca quest’anno è stata affidata, per quanto riguarda la direzione artistica, a Gianluca Balestra, direttore del Teatro Cantiere Florida, in coordinamento con Angela Torriani Evangelisti (Versiliadanza) e Laura Croce (Murmuris Teatro) e la consulenza musicale di Luigi Attademo. L’organizzazione è stata curata dell’Associazione Mus.e, in collaborazione con il Comune di Firenze.

