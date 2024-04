Sparatoria al parco di San Salvi, arrestato un fiorentino di 27 anni | Il Sito di Firenze

Tuesday, 01 July 2014 – 14:49

droga e criminalità

Dom, 29/06/2014 – 12:14 — Matteo Cali

La sparatoria di ieri al parco di San Salvi che ha ferito un egiziano porta all’arresto un fiorentino di 27 anni, Mattia Verani, già noto alle forze dell’ordine con vari precedenti per risse e lesioni, fermato questa mattina dai carabinieri del nucleo investigativo di Firenze che come anticipato ieri da ilsitodifirenze.it erano già sulle tracce del fiorentino. L’uomo è fortemente indiziato di aver sparato, per motivi legati allo spaccio di droga, contro il cittadino egiziano, ricoverato all’ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze. Verani è stato rintracciato in provincia di Arezzo dove aveva provato a far perdere le tracce. I militari sono risaliti al Verani dopo il sopralluogo al parco di San Salvi e le testimonianze acquisite negli istanti dopo il tentato omicidio.

Durante la perquisizione nell’abitazione del fermato, oltre ad alcuni bossoli di cartucce compatibili con quelli rinvenuti sul luogo del delitto, sono stati trovati circa 450 grammi di marijuana e tutto l’occorrente per il confezionamento e il taglio della droga, per cui Verani è stato anche arrestato per possesso illecito di stupefacenti. Nessuna traccia ancora della pistola calibro 7,65 usata per l’agguato. Il fermato è stato condotto al carcere di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

