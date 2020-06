Gomme online: acquistare informati

Lun, 01/06/2020 - 15:37 — La redazione

Dovete provvedere alla sostituzione delle gomme della vostra automobile e desiderate acquistarle online?

Se si utilizza spesso l’automobile e si percorrono svariati chilometri è di fondamentale importanza che siano montate gomme a norma affinché la guida possa essere più sicura possibile.

Se dovete provvedere alla sostituzione delle vostre gomme e volete provare con l’acquisto online delle stesse il sito web webpneumatici.it può essere la giusta soluzione.

webpneumatici.it offre una selezione di gomme delle migliori marche a prezzi molto vantaggiosi e spesso con offerte last minute. Si potrà scegliere la misura, la marca, gli indici di velocità, la disponibilità è aggiornata in tempo reale e si potrà confermare l’acquisto in pochi minuti.

Dettagli utili prima dell’acquisto

Se è la prima volta che effettuate un acquisto online non spaventatevi! Magari ci vorrà qualche minuto in più ma alla fine vi renderete conto che si tratta di un’operazione facile ed intuitiva. Come per ogni acquisto bisogna avere in mente che occorre essere certi e sicuri dell’acquisto che si sta per effettuare. Nel caso di un acquisto importante come un treno di gomme occorre avere chiare le caratteristiche delle gomme che si intendono sostituire. Misure, indice di velocità, indice di carico sono informazioni basilari per continuare nell’acquisto. Non basterà la sola misura ma servirà anche avere dettagli precisi. Dove reperire questi dettagli se si è inesperti? Sia il libretto di circolazione che quello proprio dell’automobile possono essere di valido aiuto, alla stessa stregua il battistrada dello pneumatico montato riporta le informazioni necessarie. Sarà poi utile per una maggiore sicurezza raffrontare le informazioni fornite dai libretti con quelle riportate sul battistrada affinché siano le medesime.

Differenze tra gomme estive, invernali e 4 stagioni

Dopo aver verificato le varie misure occorrerà capire quale tipo di gomma ci potrebbe servire, se estiva od invernale. Per un inesperto la scelta potrebbe essere di irrilevante importanza, ma al contrario è importantissima al fine della stabilità e della sicurezza dell’automobile.

Esistono tre tipologie di gomme: invernali, estive o 4 stagioni. Le valutazioni relative a quale gomma utilizzare vengono di regola fornite dalle varie Amministrazioni locali e regionali che sono gli organi competenti a decidere quale gomma montare in un determinato periodo dell’anno (invernale od obbligo di catene a bordo).

Le gomme estive e quelle 4 stagioni hanno invece caratteristiche diverse, se le prime possono essere utilizzate dove le temperature non scendono mai al di sotto dei 7°C, le secondo hanno una stabilità maggiore e la comodità che possono essere montate sempre, in qualsiasi periodo dell’anno ed in qualsiasi condizione climatica.

Importanza della qualità

Importantissimo montare gomme che abbiano un’alta qualità, oltre alle caratteristiche tecniche delle stesse. Chiaro è per tutti che le gomme di una marca rinomata avranno una buona qualità che porta ad avere una buona tenuta della strada, resistenza e ai sobbalzi e saper essere all’altezza di qualsivoglia condizione climatica.

In conclusione, per guidare in totale sicurezza MAI rischiare, sempre optare per gomme di qualità.