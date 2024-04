Concordia: prosegue regolare il viaggio verso Genova | Il Sito di Firenze

Sunday, 27 July 2014 – 23:30

Ora è tra Montecristo e Pianosa

Gio, 24/07/2014 – 10:36 — La Redazione

Dopo circa 18 ore di navigazione la Costa Concordia ha percorso 46 delle 180 miglia che separano l’Isola del Giglio da Genova.

Stamani si trova fra Montecristo e l’isola di Pianosa. Il relitto e la scorta di navi in appoggio procede a due nodi, tra qualche ora verrà imboccato il canale che divide la Corsica da Capraia.

