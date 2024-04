Divieto di dimora per i rom 'invasori' della stazione di Firenze. 12 provvedimenti cautelari | Il Sito di Firenze

Sunday, 27 July 2014 – 21:59

estorsioni, furti e violenze

Ven, 25/07/2014 – 13:04 — La Redazione

Primi provvedimenti emessi dal Tribunale di Firenze per la situazione dei continui furti, estorsioni e minacce da parte di alcuni rom alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Il gip di Firenze, Dolores Limongi, ha respinto la richiesta di arresto presentata dal pm, ma ha disposto il divieto di dimora per dodici componenti della comunità rom. Le misure a carico dei dodici sono state emesse, come spiega una nota della Polizia Ferroviaria, per il riconoscimento "della pericolosità sociale". Sono stati identificati e denunciati per episodi avvenuti tra il gennaio e l’aprile del 2014. Tra i reati contestati ai dodici rom "estorsioni, furti, violenze, minacce e resistenza a pubblico ufficiale".

