Rossi: "In Toscana altri 300 posti di terapia intensiva"

"In Toscana i nuovi ospedali hanno consentito di far fronte bene alla situazione, perché hanno una dotazione strumentale che consente rapidamente una conversione dei posti letto in terapia intensiva.

Allo stesso modo anche la parte cosiddetta Covid, cioè quella riservata agli infetti è stata ben isolata. Questo ci aiuta a contenere la diffusione del virus. La modernità dei nostri ospedali è un elemento chiave nel contenimento che stiamo attuando". Lo ha detto a Sky Tg24 il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. "Inoltre - ha aggiunto Rossi - con i nuovi ospedali abbiamo aumentato di ben un terzo i posti di terapia intensiva, da questo punto di vista non ci sono state chiusure, anzi da 347 siamo passati a 447 posti letto di terapia intensiva - ha spiegato Rossi - Adesso nei vecchi ospedali abbiamo trovato la possibilità di ricavarne altri 300. È mia intenzione che questi vadano dotati definitivamente con i ventilatori e poi li vogliamo tenere così". "Sarà l'ultimo atto che farò da presidente, ma questi ospedali saranno una riserva di 300 posti letto di terapia intensiva per la Protezione Civile", ha concluso Rossi.