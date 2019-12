I Medicei non sfondano la difesa del Rovigo che nel secondo tempo ha la meglio

Dom, 22/12/2019 - 21:05 — La redazione

Dopo i cinque punti di Colorno battuta d’arresto per la Toscana Aeroporti I Medicei con la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta nella sesta giornata di TOP12.

I gigliati davanti al loro pubblico hanno dovuto cedere per 3 a 24 alla squadra di Casellato ad oggi imbattuta in campionato. Malgrado la buona attitudine con cui il XV di Presutti e Basson è sceso in campo, per gran parte del primo tempo I Medicei non sono riusciti a concretizzare il vantaggio territoriale che li ha portati per lunghi tratti a stanziare nella metà campo avversaria ed a portarsi in varie occasioni ad un passo dalla meta.

L’aggressività fiorentina in difesa ha costretto spesso i rodigini e ricorrere a calci lunghi di liberazione dopo vari tentativi inefficaci di forzare le linea avversarie. Buona la copertura tattica sulla profondità ma i tentativi di sfondare con la potenza e la velocità dei ball carrier gigliati - Greff, Rodwell, Tuculet - non riuscivano a trovare continuità. Dopo un’azione da meta colta con un bel cambio d’angolo dell’ex Menon ma stoppata per in avanti dall’arbitro Schipani, per gli ospiti è arrivato il momento di registrare bene i giri sul pack. Quando i primi otto uomini di Properzi hanno preso le giuste misure e la partita si è incanalata nella direzione del confronto in mischia ordinata e sulle maul avanzanti i gigliati sono andati in sofferenza.

La prima meta dei Bersaglieri è arrivata con Vian allo scadere del primo tempo dopo un lungo testa testa delle due mischie su 5 m fiorentini che ha costretto anche i biancoargentorossi all’inferiorità numerica per un giallo al pilone De Marchi. Nella ripresa ci si è trovati a rincorrere gli avversari nel punteggio nella scomoda condizione di doversi concentrare maggiormente sul pack e concedendo più spazi di manovra, e sono arrivate le mete. Cioffi, Odiete e Nicotera hanno segnato fino al punto bonus ottenendo il massimo da una partita che sembrava promettere qualcosa di più per i padroni di casa.