Tragedia alle Cascine, l'inchiesta va avanti. Indagati tre tecnici di una cooperativa di Bologna | Il Sito di Firenze

Mar, 22/07/2014 – 17:57 — La Redazione

Ci sono tre nuovi indagati per omicidio colposo nell’inchiesta per le morti di Donatella Mugnaini e della sua nipote di 2 anni, Alice, ucciso da un ramo di albero caduto al Parco delle Cascine. Sono il direttore tecnico e due agronomi della cooperativa bolognese incaricata di inventariare e schedare gli alberi del parco. I tre, per i quali l’avviso di garanzia sarebbe un atto dovuto in vista della perizia sul ramo, si aggiungono ai quattro tecnici del Comune di Firenze già sotto inchiesta. Da quanto appreso dall’Ansa, il pm Giuseppe Ledda affiderà la perizia tecnica a due docenti della facoltà di Agraria dell’Università di Firenze.

