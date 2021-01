Covid, Giani: "Toscana in giallo anche la prossima settimana. Speriamo di farcela"

Mar, 12/01/2021 - 19:46 — La redazione

"Oggi i contagi in Toscana presentano un quadro soddisfacente. Sono solo 303 i contagiati, significa che ci sono nuovi casi solo in 97 comuni: 2/3 non hanno contagi. Ritengo che la Toscana possa presentarsi con tutte le carte in regola, i dati saranno inviati domani a Roma e valutati dalla cabina di regia fra giovedì e venerdì, per rimanere in zona gialla anche la prossima settimana. E questo nonostante arrivi un decreto, il Dpcm di Conte che molto probabilmente avrà anche un restringimento dei criteri". Lo afferma il presidente della Regione, Eugenio Giani, nel corso di una diretta social sull'emergenza Coronavirus.

"Speriamo di farcela - aggiunge - con i dati che saranno trasmessi, elaborati a Roma e di rimanere in zona gialla. Ci conto perchè anche il rapporto fra contagiati su 100 mila abitanti o sui tamponi vede la Toscana in diciannovesima posizione come numero di casi. Quindi siamo la seconda regione più virtuosa in Italia. Sono contento di vedere che diminuiscono anche le presenze nelle terapie intensive".