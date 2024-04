Tramvia, Bettarini e Giorgetti: "Vogliamo limitare al massimo i disagi" – Tensione durante il confronto | Il Sito di Firenze

È iniziato ieri nella sede del Quartiere 5, a Villa Pallini, il percorso di ascolto e informazione ai cittadini sui percorsi delle linee 2 e 3 della tramvia, sulle modalità e sui tempi dei primi cantieri.

All’assemblea con le categorie economiche e con i commercianti, molto partecipata, erano presenti gli assessori allo Sviluppo economico Giovanni Bettarini, alle Grandi opere e alla viabilità Stefano Giorgetti, all’Ambiente e alla partecipazione Alessia Bettini, il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli, i consiglieri comunali Fabrizio Ricci, Cosimo Guccione e Niccolò Falomi, e i tecnici del Comune.

Il confronto, specialmente con i commercianti interessati dai lavori, a tratti è stato teso. Si chiedono tempi certi sui lavori.

“Oggi non siamo venuti a raccontare che il periodo di apertura dei cantieri della tramvia sarà semplice – hanno detto gli assessori Bettarini e Giorgetti -. Siamo venuti a dire come, dove e quando i cantieri saranno aperti. E a capire quali sono le esigenze da affrontare insieme a cittadini e commercianti”. “È stata una bella assemblea – hanno aggiunto -, durante la quale ci sono state presentate proposte sulle quali lavoreremo: noi vogliamo limitare al massimo i disagi per i nostri cittadini, ma la tramvia va fatta, e rispettando i tempi previsti. È un impegno preso con gli elettori e che manterremo”. Come ha spiegato l’assessore alla partecipazione Bettini “le assemblee con i cittadini si terranno, di norma, una volta al mese e a breve sarà individuato un responsabile per ogni cantiere a cui i fiorentini potranno rivolgersi per chiedere informazioni e fare segnalazioni”. Sempre nell’ottica della massima informazione e vicinanza dell’amministrazione comunale ai cittadini, la prossima settimana saranno esposti nella sede del Quartiere 5 il cronoprogramma dettagliato dei cantieri delle due linee tramviarie da realizzare, le planimetrie dei tracciati, i rendering e sarà aperto al Parterre un Infopoint, dove sarà possibile visionare i progetti delle linee 2 e 3 della tramvia (planimetrie e rendering, cronoprogramma dei cantieri) e dove personale del Comune sarà a disposizione dei cittadini.

Nel pomeriggio si è tenuto il secondo incontro della giornata con i cittadini, che hanno partecipato numerosi.



