Costa Concordia: martedì la partenza verso Genova | Il Sito di Firenze

Thursday, 24 July 2014 – 02:51

Isola del giglio

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 20/07/2014 – 16:45 — La Redazione

Manca poco allo sversamento dei sei cassoni di galleggiamento di dritta della Costa Concordia e alla riemersione totale del ponte 3 e 4, e poi la nave potrà lasciare l’Isola del Giglio.

La partenza verso Genova, salvo condizioni del mare avverse, è prevista per martedì.

Thursday, 24 July 2014 – 02:51

Isola del giglio

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 20/07/2014 – 16:45 — La Redazione

Manca poco allo sversamento dei sei cassoni di galleggiamento di dritta della Costa Concordia e alla riemersione totale del ponte 3 e 4, e poi la nave potrà lasciare l’Isola del Giglio.

La partenza verso Genova, salvo condizioni del mare avverse, è prevista per martedì.