Stella: "Fa bene il Viminale ad impugnare la sentenza sulle zone rosse"

Mer, 05/06/2019 - 18:10 — Christian Campigli

"Condividiamo l'orientamento del ministero dell'interno di impugnare la sentenza con cui il Tar della Toscana ha annullato il provvedimento della prefettura di Firenze, che il 9 aprile scorso aveva istituito, per motivi di sicurezza pubblica, le zone rosse, 17 aree della città dove non possono stazionare i denunciati per rissa, stupefacenti, lesioni, percosse, commercio abusivo". Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia). "Il provvedimento del prefetto — sottolinea Stella — si pone l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza. Giustamente il prefetto si è attivato per combattere i fenomeni di degrado, spaccio e criminalità che affliggono troppe aree della nostra città, ed ha utilizzato i suoi poteri e le sue prerogative per contrastare questa deriva. Ci chiediamo piuttosto cosa faccia il sindaco di Firenze, Dario Nardella, per il problema sicurezza. I suoi provvedimenti-spot di questi anni non hanno risolto un problema che anzi, con il tempo, si è ulteriormente aggravato". L’ordinanza sperimentale varata a aprile viene annullata dalla sentenza del Tribunale amministrativo. Il consigliere regionale: “Poteva succedere solo a Firenze”. Anche Jacopo Alberti, consigliere regionale della Lega, attacca la decisione del Tar. “È un peccato che non si sia nemmeno aspettata la conclusione dei tre mesi di sperimentazione dell’ordinanza prefettizia – dice Jacopo Alberti, consigliere regionale della Lega – con questa stroncatura avremo dati insufficienti per capire l’efficacia della ‘Zona Rossa’. Poteva essere un provvedimento anche da replicare, ma ormai a Firenze governano i tribunali. A Bologna l’ordinanza è in vigore dal 2017, ed è stata anche estesa. Solo a Firenze poteva vincere l’illegalità. In 10 giorni, i tribunali fiorentini sono riusciti a imporre il loro governo, contro il vero Governo, quello che sta a Roma. Prima con gli immigrati e il diritto alla registrazione all’anagrafe, contro il Decreto Sicurezza. Poi il no all’aeroporto, contro il si dato dai Ministeri, ora lo stop alle zone rosse del Prefetto. Il messaggio è chiaro: a Firenze – conclude Alberti - comandano i tribunali, tutti gli altri, sindaci, prefetti, tecnici e Ministri del Governo, evidentemente non contano nulla, governa la giustizia, non la politica”.