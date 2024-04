Ippodromo "Le Mulina": assegnato il bando per la riqualificazione | Il Sito di Firenze

Monday, 09 June 2014 – 18:15

Canone annuo di 82.500 €

Sab, 07/06/2014 – 00:02 — La Redazione

Buone notizie per l’ippodromo del trotto Le Mulina di Firenze, chiuso due anni fa dopo 121 anni di attività. Ieri, spiega una nota di Palazzo Vecchio, è terminata la procedura per la concessione e la riqualificazione del complesso immobiliare di quasi 100 mila metri quadri nel parco delle Cascine. In risposta al bando di gara pubblicato dal Comune nello scorso marzo sono pervenute due offerte, una delle quali esclusa per carenza di documentazione. La Commissione giudicatrice ha quindi esaminato la proposta della Pegaso srl ed ha proceduto all’aggiudicazione alla società. La Pegaso srl ha offerto un canone annuo di 82.500 euro. Oggetto della concessione è la valorizzazione del complesso con interventi edilizi ammissibili, per lo svolgimento di attività compatibili con la sua natura a vocazione sportiva, ‘”preferibilmente legate al cavallo”’. In aggiunta agli sport equestri, Pegaso srl allestirà e gestirà un museo del Cavallo. Il progetto di recupero sarà improntato a criteri di sostenibilità ecologica. L’ippodromo potrà essere utilizzato anche per l’organizzazione di eventi all’aperto. La concessione avrà durata di 25 anni. Il Comune si riserva l’utilizzo gratuito del complesso immobiliare per 15 giorni all’anno.

