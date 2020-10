Covid: Toscana cala a 50% capienza bus. E' prima regione in Italia a farlo

Lun, 26/10/2020 - 20:27 — La redazione

La Regione Toscana si avvia verso la riduzione al 50% della capienza dei bus, per ridurre i rischi di contagio dal Coronavirus, e sarà la prima in Italia a farlo. Secondo una nota della Regione la nuova giunta, come anticipato oggi dal presidente Eugenio Giani, ha emanato una delibera con un ulteriore stanziamento di 4 milioni di euro (dopo i 3 mln di fine agosto) per potenziare il Tpl con servizi aggiuntivi, anche attraverso il ricorso a 200 bus turistici e Ncc. "Con questa delibera - spiega in una nota l'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli - facciamo un decisivo passo avanti, perchè grazie a questo investimento nei 200 bus aggiuntivi, e a un corretto e ben coordinato impiego della didattica a distanza prevista dal nuovo Dpcm, possiamo raggiungere l'obiettivo della riduzione ad un effettivo 50% della capienza dei bus in Toscana, così da migliorare drasticamente il livello di sicurezza del trasporto pubblico locale per tutti gli utenti".