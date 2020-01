Donna 51 anni muore in ospedale, Asl: "Non è batterio New Delhi"

Mar, 07/01/2020 - 18:56 — La redazione

Una donna di 51 anni è morta all'ospedale San Giovanni di Dio di Firenze per le conseguenze di uno shock settico. Riguardo al decesso l'Azienda sanitaria Toscana Centro precisa che "non è mai emersa alcuna positività al batterio New Delhi".

"Si esclude anche che si sia trattato di una sepsi da microrganismi multi resistenti - spiega una nota della Asl - Quando è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, la donna era già in uno stato avanzato di shock settico e il suo quadro clinico è apparso da subito grave. Sono in corso accertamenti per stabilire la causa della morte della donna. Ulteriori riscontri arriveranno dagli esami istologici sul materiale prelevato durante il riscontro diagnostico che è stato richiesto dall'Azienda in accordo con i familiari".