Rischio temporali forti, domani a Firenze allerta gialla

Dom, 23/08/2020 - 13:27 — La redazione

Allerta codice giallo per domani 24 agosto dalle 10 alle 21 per temporali forti e rischio idraulico nel cosiddetto ‘reticolo minore’, che comprende i corsi d'acqua secondari Ema, Mugnone e Terzolle.

Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda anche il Comune di Firenze.

Previsioni -

Domani, lunedì 24 agosto, dalla tarda mattinata e per tutto il pomeriggio, codice giallo per possibilità di temporali sparsi, anche forti, in particolare in Appennino e sulle zone interne centrali e meridionali. Possibilità di colpi di vento e grandinate. Tendenza a miglioramento in serata.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.