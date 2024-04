Festa di San Lorenzo, domenica le tradizionali celebrazioni per il co-patrono della città | Il Sito di Firenze

Sunday, 10 August 2014 – 09:02

Le iniziative

Ven, 08/08/2014 – 13:14 — La Redazione

Domenica si celebra San Lorenzo, co-patrono di Firenze. Il programma della giornata prevede la sfilata del corteo della Repubblica fiorentina che partirà alle 9.45 dal Palagio di Parte Guelfa verso Palazzo Vecchio, dove all’Arengario si unirà il Gonfalone della città. In seguito il corteo proseguirà verso la basilica di San Lorenzo, dove è prevista la Santa Messa (ore 11) celebrata da don Angelo Livi con l’offerta dei ceri da parte del sindaco Dario Nardella e la benedizione alla città. Alle 21.30, in piazza San Lorenzo, si svolgerà un concerto per la cittadinanza della Filarmonica "Gioacchino Rossini" di Firenze, preceduto dalla cena offerta a base di pastasciutta e cocomero.

