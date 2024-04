Prandelli ha scelto i 23 per i Mondiali. Out Rossi e Pasqual, sì Aquilani | Il Sito di Firenze

Cesare Prandelli ha fatto le sue scelte. Il Commissario tecnico ha reso noti, dopo l’allenamento di oggi pomeriggio a Coverciano, i nomi dei giocatori che partiranno giovedì 5 giugno per il Brasile. Sono 23, ma il CTha deciso di aggregare al gruppo anche il difensore dell’Inter Andrea Ranocchia, che resterà a disposizione fino alla vigilia dell’esordio dell’Italia alla Coppa del Mondo, ultimo giorno utile in caso di infortuni, come stabilito dal regolamento Fifa. Per quanto riguarda i giocatori della Fiorentina salutano il ritiro Giuseppe Rossi e Manuel Pasqual, vola in Brasile Alberto Aquilani.

Questo l’elenco dei convocati:

Portieri: Buffon (Juventus), Perin (Genoa), Sirigu (Paris St. Germain);

Difensori: Abate (Milan), Barzagli (Juventus), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Darmian (Torino), De Sciglio (Milan), Paletta (Parma);

Centrocampisti: Aquilani (Fiorentina), Candreva (Lazio), De Rossi (Roma), Marchisio (Juventus), Thiago Motta (Paris St. Germain), Parolo (Parma), Pirlo (Juventus), Verratti (Paris St. Germain);

Attaccanti: Balotelli (Milan), Cassano (Parma), Cerci (Torino), Immobile (Torino), Insigne (Napoli).

