Uffizi, Eike Schmidt apre le porte del museo alle stelle del Firenze Rocks

Lun, 10/06/2019 - 19:51 — La redazione

Eike Schmidt apre le porte degli Uffizi al Rock! Il padrone di casa della Galleria degli Uffizi, infatti, questa mattina tramite un videomessaggio, ha invitato personalmente tutte le star, che tra pochi giorni passeranno dal Firenze Rocks, a visitare il museo più famoso al mondo.

"Cari Tool, caro Ed Sheeran, caro Eddie Vedder, cari The Cure - dice Schmidt - sono Eike Schmidt, il direttore degli Uffizi. Voglio salutare tutti voi ragazzi, eroi del Firenze Rocks che sta per iniziare. Il rock e' una grande arte, e l'arte e' da sempre grande amica del rock: per questo voglio invitarvi, insieme ai vostri fan, in uno dei posti piu' rock di Firenze, la Galleria degli Uffizi". E continua: "Voglio dire, conoscete qualcuno di veramente piu' rock del nostro Caravaggio? Vi faccio un in bocca al lupo per i vostri fantastici concerti e vi aspetto tutti, qua in Galleria, per presentarvi i nostri capolavori!".

L'omaggio della galleria ai protagonisti ed ai fan della manifestazione, che si svolgerà alla Visarno Arena dal 13 al 16 giugno, vuole testimoniare il legame tra il museo e questa religione profana del rock'n'roll: proprio pochi giorni fa, infatti, hanno visitato gli Uffizi gli Imagine Dragons (dopo il concerto alle Cascine), e solo poche settimane fa, c'era stato Elton John, che lo ha definito "uno dei musei più belli del mondo".

In occasione del lancio del video su Twitter, infine, gli Uffizi propongono anche il loro hashtag tematico, invitando tutti i fan del rock e dell'arte ad utilizzarlo per i loro post e immagini: #uffiziRocks".

Non resta altro che prendere l'occasione al volo, per fare un giro in più, che male non fa, nel museo che ci rende orgogliosi nel mondo, e magari chissà ritrovarsi ad ammirare la Nascita di Venere del Botticelli, proprio accanto a Eddie Vedder o al leader dei The Cure, Robert Smith!

#uffiziRocks