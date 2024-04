I Mondiali di calcio al Giardino dell'Orticoltura: il 12 partita e live di Mariane Reis | Il Sito di Firenze

Evento

via Vittorio Emanuele II, n.4 Firenze

Il Giardino dell’Orticoltura di Firenze giovedì 12 giugno dà il calcio d’inizio ai Mondiali del Brasile con un doppio appuntamento: la proiezione della partita di apertura che vede il Brasile contro la Croazia (dalle 21) e il concerto della straordinaria cantante brasiliana Mariane Reis (dalle 19).

La voce incantevole dell’artista di Salvador di Bahia sarà accompagnata dalle sapienti note di Simone Martelli e Riccardo Neri per un aperitivo musicale brasiliano condito con tanta samba, bossa nova e chorinho – gli stili più espressivi della cultura popolare – e un repertorio raffinato di compositori antichi e contemporanei.

Il Giardino dell’Orticoltura – nell’ambito del cartellone estivo del Giardino dell’ArteCultura – proietterà sul megaschermo tutte le partite più importanti dei Mondiali, proponendo fino alla finalissima del 13 luglio aperitivi e eventi a tema. Questo il calendario delle proiezioni:

Giovedì 12 giugno ore 21 su maxischermo: apertura mondiali del Brasile

ore 22: Partita Brasile – Croazia

Venerdì 13 giugno Ore 21: Spagna -vs- Olanda

Sabato 14 giugno ore 21: Uruguay -vs- Costarica

ore 24: Italia -vs- Inghilterra

Domenica 15 giugno ore 21: Francia -vs- Honduras

Lunedì 16 giugno ore 21: Iran -vs- Nigeria

martedì 17 giugno ore 21: Brasile -vs- Messico (maxischermo)

ore 21: Spagna -vs- Cile (plasma)

Giovedì 19 giugno ore 21: Uruguay -vs- Inghilterra

Venerdì 20 giugno ore 18: Italia -vs- Costarica

ore 21: Svizzera -vs- Francia

Sabato 21 giugno ore 18: Argentina -vs- Iran

ore 21: Germania -vs- Ghana

Domenica 22 giugno ore 21: Corea -vs- Algeria (plasma)

Lunedì 23 giugno ore 18: Olanda -vs- Cile

ore 22: Camerun -vs- Brasile

Martedì 24 giugno ore 18: Italia -vs- Uruguay

ore 22: Giappone -vs- Colombia

Mercoledì 25 giugno ore 18: Nigeria -vs- Argentina

ore 22: Ecuador – vs- Francia

Giovedì 26 giugno ore 18: Portogallo -vs- Gana

ore 22: Algeria -vs- Russia

Sabato 28 giugno ore 18 e 22: ottavi

Domenica 29 giugno ore 18 e 22: ottavi

Lunedì 30 giugno ore 18 e 22: ottavi

Martedì1 luglio ore 18 e 22: ottavi

Venerdì 4 luglio ore 18 e 22: quarti

Sabato 5 luglio ore 18 e 22: quarti

Martedì 8 luglio ore 22: semifinali

Mercoledì 9 luglio ore 22: semifinali

Sabato 12 luglio ore 22: finale 3° posto

Domenica 13 luglio ore 21: FINALISSIMA MONDIALE

Il Giardino dell’Artecultura è anche social: i programmi delle serate saranno costantemente aggiornati sui canali Facebook (facebook.com/giardinoartecultura2) e Twitter (@Giardartecultur) oltre che sul sito ufficiale www.giardinoartecultura.it. L’hashtag ufficiale del Giardino è #giardinoartecultura.

