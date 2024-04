Fiorentina: testi fisici per Vargas, Mati Fernandez, Compper, Camporese e Piccini | Il Sito di Firenze

Tuesday, 08 July 2014 – 06:29

Oggi si replica

Dom, 06/07/2014 – 00:00 — La Redazione

È iniziata ieri la stagione 2014 – 2015 della Fiorentina con le prime visite mediche per i giocatori.

Oggi e domani si replica con i test fisici al Centro Sportivo e i controlli medici all’ospedale di Careggi e in una clinica privata fiorentina.

Poco prima delle 9 del mattino ai “campini” anche il giovane brasiliano Octavio, controlli anche per Vargas, Mati Fernandez, Compper, Camporese e Piccini.

