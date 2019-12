VIDEO - "La Toscana non si lega", oltre 20mila 'sardine' in piazza a Firenze

Dom, 01/12/2019 - 00:15 — Matteo Cali

Piazza della Repubblica a Firenze è stracolma. Non si passa per la folla di persone che si sono radunate per la manifestazione indetta dalle 'sardine', il movimento spontaneo nato a Bologna e che nelle ultime settimane ha radunato decine di migliaia di persone in ogni città d'Italia.

Oltre 20mila manifestanti ("40mila" per gli organizzatori, "10mila" secondo la Questura) che hanno srotolato il grande striscione 'La Toscana non si Lega', mentre una bandiera rossa con falce e martello che per qualche istante ha sventolato è stata fatta rimuovere dagli organizzatori.

"Via le bandiere - hanno detto al microfono - noi siamo insieme senza partiti, senza persone che ci comandano; siamo il popolo della Costituzione e vogliamo che venga rispettata". Colori, slogan e canzoni hanno accompagnato gli interventi delle 'sardine', che hanno chiuso la manifestazione sulle note di Bella Ciao.

"L'odio non ci riguarda, non è affare nostro, all'odio noi preferiamo la diversità e la bellezza". Lo ha detto Danilo Maglio, uno dei tre organizzatori con Cristiano Atticciati e Matilde Sparacino della manifestazione delle Sardine di Firenze, nel suo intervento rivolto alle migliaia di persone. "Siamo una piazza di sorrisi, di persone diverse che sono qui a sorridere insieme senza conoscersi nemmeno", ha detto Maglio, che ha introdotto l'intervento del leader nazionale Mattia Santori.

Dalla piazza sono passati fra gli altri anche il sindaco Dario Nardella insieme al vicesindaco Cristina Giachi, e la segretaria generale della Cgil Firenze Paola Galgani.