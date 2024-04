Si è aperta la 34° edizione della Fiera Agricola Mugellana | Il Sito di Firenze

Taglio del nastro ieri pomeriggio per la Fiera Agricola Mugellana, che festeggia le sue 34 edizioni con una edizione che già dalle prime battute appare di assoluto rilievo. “Una grande soddisfazione, spiega il neo Sindaco di Borgo San Lorenzo, Paolo Omoboni, iniziare il mio mandato con questo importante taglio del nastro. Si tratta di una manifestazione che ha una rilevanza nazionale, tanto più con la Mostra Nazionale bovina della razza Limousine che è un’eccellenza che torna dopo 15 anni a Borgo San Lorenzo. Agricoltura ed allevamento sono settori fondamentali per il nostro territorio e questa è l’occasione buona per promuoverla. Il fatto che l’inaugurazione coincida con la Giornata Mondiale per l’Ambiente, conclude Omoboni, non può che invitarci, fin da piccoli, al rispetto di questo bene prezioso e condurci verso le buone pratiche, compresa una corretta alimentazione, meglio se a chilometro zero e da filiera garantita, ed in questa manifestazione la cosa appare in maniera lampante.” All’inaugurazione, con sullo sfondo i primi animali giunti in fiera, il Presidente di ANACLI e ARAT, Roberto Nocentini, e l’Assessore all’Agricoltura uscente, Stefano Squilloni, che fattivamente si è occupato dell’organizzazione dell’evento nei mesi che lo hanno preceduto, il Sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, delle Associazioni di Categoria e del Cantiere Comunale di Borgo San Lorenzo.

La manifestazione si era aperta già nella mattina con un interessante e partecipato convegno, a Villa Pecori Giraldi dal titolo “I valori del latte Mukki Selezione Mugello: un latte sostenibile” che ha trattato una serie di importanti Progetti Integrati di Filiera, PIF fase 2 Caset Mugello e caratterizzazione Agro-ambientale, socio economica e territoriale del latte del Mugello, ed al quale hanno preso parte, tra gli altri Lorenzo Marchionni, Presidente Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno Spa, Remo Marchi, Presidente Associazione Produttori Latte Granducato e Giovanni Conti, Presidente Cooperlatte, oltre ad esponenti universitari.

In dalle prime ore, ancora prima del nastro, tanti i visitatori che hanno cominciato a passeggiare fra i tanti spazi espositivi che vanno dai prodotti per l’agricoltura, a quelli enogastronomici provenienti da tutta Italia, a mezzi che sono gli ultimi ritrovati della tecnologia che hanno permesso di raggiungere livelli produttivi fino a pochi tempi fa insperati.

Ma i protagonisti saranno in particolare gli animali, ed in particolare il reparto bovino. I migliori capi, della razza Limousine saranno valutati da esperti di fama mondiale, per scegliere i vincitori 2014, che saranno scelti nella giornata di sabato 7.

E proprio alla Limousine (ma più in generale all’allevamento bovino) sarà dedicato il Convegno che si terrà a Villa Pecori Giraldi domani mattina, sul tema delle prospettive dell’allevamento della Limousine nell’ambito dei nuovi orientamenti del Piano di Sviluppo Rurale. La linea vacca-vitello, i temi dell’innovazione scientifica, del miglioramento genetico, della sanità saranno trattati, oltre che dall’Assessore Regionale all’Agricoltura, Gianni Salvadori, da membri dell’Università, del comparto sanitario, e da rappresentanti di varie regioni, dalla Sardegna alla Basilicata, dalla Sicilia al Lazio, che presenteranno le loro situazioni dando vita ad un dibattito importante. L’evento è realizzato in collaborazione tra Comune di Borgo San Lorenzo, ARAT e ANACLI. Sempre alla valutazione della limousine, e sempre domani, sarà dedicata la prima gara di valutazione morfologica che vedrà coinvolti studenti provenienti da diversi Istituti Tecnici e Professionali Agrari, dell’intero territorio nazionale.

PROGRAMMA 34^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA

Venerdì 6 giugno

Ore 9.00-12.30 Convegno “Le prospettive della razza Limousine nell’ambito della nuova Politica Agricola Comunitaria” organizzato da ANACLI. Interverranno tra gli altri l’ assessore all’agricoltura della Regione Toscana, Gianni Salvadori. Presso sala convegni di Villa Pecori Giraldi;

Ore 10.30-11.30 Dimostrazione di mungitura con i bambini delle scuole elementari a cura dell’Associazione Lattiero Caseari del Mugello. Assaggi di latte Podere Centrale e Mukki Mugello; caseificazione del latte appena munto a cura dell’Associazione Allevatori;

Ore 10.30 -12.30 Prima Gara Nazionale di valutazione morfologica della Limousine da parte degli studenti di alcuni Istituti Tecnici Agrari d’ Italia. Presso il ring;

Ore 16.00- 19.00 Battesimo della sella, attività ludico motoria per i più piccoli. Presso stand equini;

Ore 18.30 Workshop “ Ricadute sulla filiera agricola all’ entrata in vigore dell’ art.6 del D.L n.150 del 14 agosto 2012 (Piano Azione Nazionale Uso Sostenibile dei prodotti fitosanitari)” organizzato dal Collegio dei Periti Agrari di Firenze e dall’Ordine degli Agronomi e Forestali di Firenze. Presso sala convegni Villa Pecori Giraldi;

Ore 18.00 Dimostrazione di mungitura con assaggi di latte Mukki Mugello e Podere Centrale;

Ore 21.30 Sfilata di presentazione soggetti presenti in mostra.

Sabato 7 giugno

Ore 9.00-16.00 Presso il ring “ Concorso della XI mostra Nazionale del libro genealogico della razza Limousine”;

Ore 11.00 Dimostrazione di mungitura con assaggi di latte Mukki Mugello e Podere Centrale;

Ore 16.00- 19.00 Battesimo della sella, attività ludico motoria per i più piccoli. Presso stand equini;

Ore 17.00 Asta di giovani riproduttori e riproduttrici. Presso ring;

Ore 16 .00 Partenza dalla fiera per visita in stalle da latte. Prenotazioni presso segreteria fiera;

Ore 18.00 Dimostrazione di mungitura con assaggi di latte Mukki Mugello e Podere Centrale;

Ore 21.00 Dimostrazione di mungitura con assaggi di latte Mukki Mugello e Podere Centrale Caseificazione del latte appena munto;

Ore 21.00 Sfilate e premiazioni dei campioni della razza Limousine. Presso ring.

Domenica 9 giugno

Ore 08.00 Visita all’ Azienda zootecnica Valdastra (Via Cardetole 8 B.S.L) e passeggiata in direzione Fiera Agricola Mugellana con arrivo in fiera ore 13 e grigliata finale offerta dalla Cooperativa Agricola Mugellana. Organizzata da Mukki, Sezione soci COOP B.S.L , Gruppo escursionistico Vicchiese, UISP Mugello;

Ore 09-30- 12.30 Battesimo della sella, attività ludico motoria per i più piccoli. Presso stand equini;

Ore 11.00 Dimostrazione di mungitura con assaggi di latte Mukki Mugello e Podere Centrale;

Ore 16.00 Partenza dalla fiera per la visita di alcune stalle produttori di latte. Prenotazioni presso segreteria fiera;

Ore 16.00 Sfilata campioni di mostra Bovina;

Ore 16.30 Esibizione itinerante gruppo Maggiaioli della Pieve di Borgo San Lorenzo;

Ore 17.30 Asta / Lotteria di beneficenza del Centro Radio Soccorso Borgo San Lorenzo. Presso il ring zootecnico;

Ore 18.00 Dimostrazione di mungitura con assaggi di latte Mukki Mugello e Podere Centrale;

Ore 21.00 Sfilata di presentazione soggetti presenti in mostra.

Tutte le informazioni su www.fieragricolamugellana.it

