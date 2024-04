Movida, i candidati Sindaco: "Risolvere nel rispetto dei diritti di tutti" | Il Sito di Firenze

Thursday, 22 May 2014 – 16:59

Incontro

Mer, 21/05/2014 – 00:02 — La Redazione

«La notte a Firenze è un problema che non può essere relegato alla dialettica “movida, non movida”. E tutti i candidati a sindaco si sono trovati d’accordo sul fatto che questo problema debba essere risolto nel rispetto dei diritti di tutti». Lo ha affermato il presidente di Pubblici esercizi di Confesercenti Firenze, Daniele Locchi, riassumendo le conclusioni dell’incontro con i candidati sindaci di tutte le liste in corsa per Palazzo Vecchio.

«L’altro punto su cui tutti ci siamo trovati d’accordo – ha aggiunto Locchi – è che serve più presenza sul territorio delle forze dell’ordine». All’iniziativa hanno preso parte, tra gli altri, i candidati sindaci Tommaso Grassi (Sel), Miriam Amato (M5S), Gianna Scatizzi (Ncd) e Marco Stella (FI).

