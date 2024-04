Rari Nantes e Convention Bureau nel consiglio della Provincia di Firenze | Il Sito di Firenze

Wednesday, 21 May 2014 – 03:38

Oggi alle 15

Lun, 19/05/2014 – 12:47 — La Redazione

Il Consiglio provinciale di Firenze, convocato lunedì 19 maggio 2014 alle ore 15, nella Sala IV Stagioni di Palazzo Medici Riccardi (via Cavour 3), prenderà in esame una delibera presentata dalla Giunta relativa alla Convenzione per l’esercizio associato di funzioni amministrative e servizi in materia contrattuale della Provincia. Si tratta di una delega al Comune di Firenze e della costituzione di ufficio condiviso per il progetto di sistemazione delle pertinenze idrauliche del fiume Arno, nel tratto tra il Centro Anziani e la Rari Nantes a Firenze. Quindi il Consiglio dovrà pronunciarsi sul riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per il pagamento della quota associativa annuale a favore di Firenze Convention Bureau.

Wednesday, 21 May 2014 – 03:38

Oggi alle 15

Lun, 19/05/2014 – 12:47 — La Redazione

Il Consiglio provinciale di Firenze, convocato lunedì 19 maggio 2014 alle ore 15, nella Sala IV Stagioni di Palazzo Medici Riccardi (via Cavour 3), prenderà in esame una delibera presentata dalla Giunta relativa alla Convenzione per l’esercizio associato di funzioni amministrative e servizi in materia contrattuale della Provincia. Si tratta di una delega al Comune di Firenze e della costituzione di ufficio condiviso per il progetto di sistemazione delle pertinenze idrauliche del fiume Arno, nel tratto tra il Centro Anziani e la Rari Nantes a Firenze. Quindi il Consiglio dovrà pronunciarsi sul riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per il pagamento della quota associativa annuale a favore di Firenze Convention Bureau.