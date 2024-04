Firenze Marathon 2014: ecco il “Clap Contest” | Il Sito di Firenze

La Firenze Marathon, la seconda maratona più partecipata d’Italia con i suoi oltre 11.300 iscritti nell’edizione scorsa, è anche una delle più apprezzate al mondo per il calore e per la partecipazione con le quali viene accolta dalla città e dal pubblico presente lungo le strade. Firenze Marathon però vuole incrementare ancora di più questa partecipazione, anche allo scopo di aiutare ancora di più gli atleti durante la loro performance, affinché siano incitati dal pubblico dall’inizio alla fine, per creare un’atmosfera sempre più di festa in città il giorno dell’evento, affinché ogni partecipante possa tornare a casa soddisfatto dopo la sua prova per essersi divertito e per aver fatto parte di un grande evento condiviso da tutti.

Ecco perché il Comitato organizzatore della maratona fiorentina vara quest’anno, in vista della 31esima edizione della gara che si terrà il 30 novembre il “Firenze Marathon Clap Contest”. Dopo aver inaugurato lo scorso anno con successo il “Firenze Marathon Music Contest”, ovvero trenta postazioni musicali lungo il percorso scelte dopo una selezione, per l’edizione 2014 si allarga ancora di più la possibilità di partecipazione alla festa collettiva.

Il Firenze Marathon Clap contest, ha come obiettivo è quello di creare lungo il percorso della prossima maratona internazionale di Firenze punti di “diffusione di energia”. Il contest è aperto a tutti, associazioni musicali e teatrali, artisti di strada, figuranti in maschera e così via, di qualsiasi genere musicale ed artistico, ma soprattutto a gruppi di persone (formati da non più di dieci persone) che intendono contribuire a dare la giusta carica durante il passaggio dei corridori, dal primo all’ultimo chilometro.

Partner del concorso sono Lady Radio e Radio Rdf 102.7, con il contributo organizzativo di

Prinz beverage and food, Universo Sport negozi articoli sportivi, Teatro Tenda Obihall.

IL REGOLAMENTO E I PREMI

Al Contest possono partecipare associazioni riconosciute e non, e/o semplici gruppi di persone, associazioni teatrali, artisti di strada, figuranti in maschera, oltre a vere e proprie m band musicali come già accaduto lo scorso anno, che si esibiranno in punti prestabiliti del percorso della gara con lo scopo primario di creare momenti d’incitamento. Sono ammesse maschere, costumi scenografici, coreografie musicali e quant’altro.

Tutti i gruppi-associazioni che saranno ammessi al Contest riceveranno la possibilità di

promozione della loro attività tramite i canali ufficiali Firenze Marathon, sito Internet e

pagina facebook ufficiale. La partecipazione è completamente gratuita. Il gruppo vincitore del Contest, oltre ad avere la possibilità di un’intervista in diretta nelle emittenti collegate al concorso e la partecipazione ad una delle puntate speciali sulla maratona trasmesse da Toscana Tv, vincerà sei biglietti per concerto – spettacolo da scegliere nel calendario dell’Obihall 2015; una fornitura di prodotti Prinz, una fornitura di capi tecnici Asics Firenze Marathon, coupon vari per acquisto capi-prodotti sportivi presso negozi Universo store di Firenze.

ISCRIZIONI E SCADENZE

Le iscrizioni al Contest, già aperte, termineranno giovedì 23 ottobre 2014. Dal 1° al 7 novembre 2014 Firenze Marathon sceglierà i finalisti con giudizio insindacabile tra tutte le candidature pervenute entro i termini e secondo i canoni (dettagli sul sito www.firenzemarathon.it). Vincerà il gruppo che avrà ricevuto più voti dati direttamente nel modulo on line del sito ufficiale www.firenzemarathon.it. La votazione terminerà lunedì 1 dicembre 2014 alle ore 24.

Info ulteriori: Firenze Marathon, viale Manfredo Fanti 2 – Firenze, tel: 055-5522957,

staff@firenzemarathon.it – www.firenzemarathon.it



