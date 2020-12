Concorsi pubblici, prove orali online. Giani firma l'ordinanza

Le amministrazioni pubbliche della Toscana possono completare le prove concorsuali, che si svolgono nella nostra regione, ricorrendo a prove orali con modalità digitali a distanza, anche se iniziate in presenza e non previste nei bandi.

E’ quanto dispone l’Ordinanza 119, firmata oggi, 9 dicembre, dal presidente Eugenio Giani.

L’Ordinanza consente, inoltre, in tutte le fasi concorsuali ammesse, la partecipazione con modalità digitali a distanza ai componenti delle commissioni di concorso, compresi i segretari; lo svolgimento a distanza di tutti i colloqui previsti all’interno di prove selettive non concorsuali anche se la modalità non è stata prevista negli avvisi pubblicati; lo svolgimento in presenza solo delle prove pratiche per le quali non è prevista la produzione in aula di elaborati scritti, come, per esempio, prove di idoneità per il personale ausiliario della scuola, per gli operai, per gli autisti. In questo caso è consentito lo spostamento dei partecipanti al concorso e dei componenti delle commissioni.

Questi spostamenti devono essere autocertificati, indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.