Juventus – Fiorentina: risultato finale 1 a 0 | Il Sito di Firenze

Juventus – Fiorentina è il lunch match dell’8a giornata di ritorno e la prima delle tre sfide che vedrà difronte Viola e bianconeri (giovedì 13 e 20 marzo ci saranno le sfide di E. League). Orfani di Borja Valero (squalificato), senza Rossi e un Gomez lontanissimo da una forma accettabile, l’incontro appare dall’esito scontato. 12 punti nel 2014 su 27 disponibili per i Viola, 23 conquistati dalla Juventus. Il momento di forma, al netto degli episodi arbitrali, non è certo dei migliori, ma la speranza è che la rivalità con i bianconeri accenda quella vis che regali una buona prestazione. Montella ieri lo ha ripetuto più volte: “servirà coraggio e personalità, se abbiamo ambizioni diverse da un quinto o un quarto posto, dovremo dimostrarlo sul campo in termini di personalità”.

Queste le formazioni ufficiali di Juventus – Fiorentina, gara valida per l’ottava giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A 2013 – 2014:

Juventus (3-5-2): Buffon, Barzagli, Ogbonna, Chiellini, Lichtsteiner, Vidal, Marchisio, Pogba, Asamoah, Tevez, Llorente. A disp: Storari, Rubinho, Caceres, Bonucci, Peluso, Isla, Padoin, Giovinco, Quagliarella. All: Conte.

Squalificati: Pirlo. Diffidati: Tevez, Pogba, Llorente. Indisponibili: Pepe, Vucinic.

Fiorentina (4-3-3): Neto, Diakité, Gonzalo Rodriguez, Savic, Pasqual; Aquilani, Pizarro, Anderson, Cuadrado, Gomez, Vargas. A disp: Rosati, Lupatelli, Roncaglia, Compper, Bakic, Mati Fernandez, Ambrosini, Wolski, Joaquin, Matos, Matri, Ilicic. All: Montella.

Squalificati: Borja Valero, Tomovic. Diffidati: Compper, Pasqual. Indisponibili: Hegazi, Rebic, Rossi.

Arbitro: Daniele Orsato della sezione di Schio. Assistenti Nicoletti e Tonolini, giudici di porta Mazzoleni e Valeri, quarto uomo Dobosz.

Inizia l’incontro, dà il calcio di avvio la Juventus. Al 2′ Cuadrado mette in mezzo per Vargas che non riesce nella deviazione di testa. La Juventus si propone in avanti e la Fiorentina appare in affanno. Conclusione di Tevez al 5′ che esce in corner. Il pressing dei bianconeri è asfissiante e i Viola non riescono a tenere palla. Al 10′ Vidal stende Anderson con un fallo da dietro, ma Orsato non lo ammonisce. Al 12′ Vidal compie un altro fallo, stavolta su Pizarro, ed arriva il giallo (sacrosanto). Al 15′ Lichtsteiner, servito da Llorente, ha la prima occasione gol dell’incontro, ma fallisce il bersaglio. Destro dal limite di Marchisio che esce sul fondo al 22′. Al 26′ ottima reazione di Neto che salva la porta su un tiro deviato di Aquilani che rischiava di beffarlo incolpevolmente. Al 30′ Pogba riceve palla dentro l’area, stoppa e calcia, ma spreca un’ottima occasione: è un assedio bianconero, zero i pericoli corsi da Buffon. Sesto corner per la Juventus al 37′ grazie ad una deviazione di Vargas che toglie la palla a Vidal pronto a mettere in rete. Al 42′ Asamoah entra in area e con un destro sul secondo palo insacca il gol dell’1 a 0 (fondamentale una deviazione della difesa Viola). Juventus 1 – Fiorentina 0. Scocca il 45′ ed Orsato decreta la fine del primo tempo. Juventus – Fiorentina: risultato parziale 1 a 0.

Inizia la ripresa, nessun cambio negli spogliatoi. Al 48′ Diakité, sugli sviluppi di un calcio di punizione, mette in rete, ma la posizione è irregolare. Il pressing dei bianconeri è meno asfissiante rispetto al primo tempo, ma la manovra Viola è imprecisa e tutt’altro che efficace: Buffon sorseggia un cocktail appoggiato al palo. Al 57′ fuori Anderson, dentro Mati Fernandez. Al 58′ Tevez dal fondo cerca Llorente, fondamentale Neto che intercetta la palla che chiedeva solo di essere appoggiata in gol. Al 59′ Mati Fernandez crossa in area per Gomez che colpisce malamente di testa e spreca un’ottima occasione. Al 65′ esce Pizarro ed entra Wolski. Al 68′ Vargas calcia dal limite: palla altra sopra la traversa. Al 72′ corner per la Fiorentina, fallo in attacco fischiato a Diakité e nulla di fatto. Al 77′ Matos prende il posto di Gomez. Risponde Conte al 78′ con Caceres al posto di Lichtsteiner. All’80’ Vargas si insinua in area, palla per Matos che colpisce di testa e la palla colpisce l’incrocio dei pali. Giallo per Matos al minuto 81′ per simulazione che appare netta. Al minuto 82′ fuori Tevez, dentro Isla. All’83’ Matos riceve palla al limite, ma conclude in maniera affrettata: palla a lato. Al minuto 85′ giallo per Savic. Giallo per Aquilani al minuto 87. All’88’ Padoin rileva Marchisio.

Scocca il 45′, Orsato assegna 3′ di recupero. Giallo per Asamoah al 91′. Giallo per Gonzalo Rodriguez al 93′.

Termina l’incontro. Juventus – Fiorentina: risultato finale 1 a 0. Peccato per il legno colpito da Matos, ma la Juventus, visto il volume di gioco e le zero parate fatte da Buffon, stramerita la vittoria.

