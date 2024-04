Quattro arazzi del XVI secolo in mostra alle Reali Poste degli Uffizi | Il Sito di Firenze

Una mostra, quattro arazzi e mezzo millennio di storia. Nella sala delle Reali Poste, la Direzione della Galleria degli Uffizi propone “La Galleria degli arazzi. Fragilità della bellezza”, l’esposizione curata da Giovanna Giusti presenta quattro arazzi cinquecenteschi d’altissimo tenore storico-artistico che, dopo i sapienti restauri che hanno visto protagonisti sia il settore dedicato dell’Opificio delle Pietre Dure, sia operatori privati di provata esperienza, hanno recuperato sicurezza strutturale e ordine estetico. L’esposizione inaugurata ieri proseguirà fino al 28 giugno e sarà visitabile dal martedì al sabato, dalle 14 alle 18, con ingresso libero.

Dopo la mostra che nel 2012 mise in esposizione 17 panni di magnifiche serie, “sono lieta di questa nuova e rara occasione – ha affermato il Soprintendente per il Polo Museale Fiorentino, Cristina Acidini -. Solo conservando gli arazzi nelle condizioni imposte dalla loro intrinseca e ineliminabile fragilità, e in seguito al restauro (atto supremo di tutela ai fini della loro trasmissione alle generazioni future) condividere col pubblico la bellezza della preziosa narrativa e della loro magistrale sapienza tecnica, è possibile non far confliggere tutela e valorizzazione”.

“Questa piccola ma preziosa esposizione – ha aggiunto il direttore della Galleria degli Uffizi, Antonio Natali – rinnova il rammarico per l’impossibilità d’esibire in forma stabile la collezione degli arazzi, che, se fosse esposta – come un tempo era – nei corridoi di Galleria, darebbe all’austero edificio vasariano lo splendore d’una corte. Invece, purtroppo, non si può. Si potrà però, spero presto, offrire una visione di quelle opere presentandole a rotazione in ambienti, a terreno, appositamente predisposti”.

Da parte sua Giovanna Giusti, curatrice della mostra e Direttrice del Dipartimento Arazzi della Galleria, ha sottolineato che “la presentazione di questi interventi si offre come contributo al ‘disvelamento’ del pregio di questa collezione, meritevole d’investimenti e d’attenzione, perché la ‘forza rigeneratrice’ di un corretto restauro e di una buona conservazione abbia possibilità d’impiego, a perpetuare la bellezza di queste opere d’arte”.

Accompagna l’esposizione il catalogo edito da Giunti in cui sono presentati anche i restauri delle tre soprapporte di manifattura medicea esposte nella Tribuna degli Uffizi condotti in tre distinti laboratori (Opera Laboratori Fiorentini – Civita Group; Laboratorio tessile di Beyer e Perrone Da Zara; Concita Vadalà).

