Poker cash e Casinò on line, ogni mese vincite per 1,3 miliardi di euro | Il Sito di Firenze

Saturday, 16 August 2014 – 17:30

Numeri incredibili

Al via da lunedì 18 luglio. Gli analisti convinti del buon inizio

Sab, 16/07/2011 – 13:17 — La Redazione

Un affare da un miliardo e mezzo di euro al mese, che per i giocatori si tradurrà in vincite superiori a 1,3 miliardi. Il poker cash e i giochi da casinò online, la cui partenza è prevista lunedì 18 luglio, a regime produrranno – secondo gli analisti interpellati da Agipronews – un giro d’affari di circa 800 milioni (poker) e di 700 milioni (casinò online) mensili. Il payout al 90%, ovvero il ritorno in vincite, garantirà ai giocatori, ogni mese, 720 milioni per il poker e 630 milioni per i giochi da casinò. In un anno, la raccolta potrebbe toccare quota 18 miliardi, di cui 16,2 miliardi torneranno nelle tasche dei giocatori. Skill games e poker online, esclusivamente in modalità torneo, nel 2010 hanno raccolto oltre 3,1 miliardi, cifra che nei primi sei mesi del 2011 ha superato 1,5 miliardi.

Saturday, 16 August 2014 – 17:30

Numeri incredibili

Al via da lunedì 18 luglio. Gli analisti convinti del buon inizio

Sab, 16/07/2011 – 13:17 — La Redazione

Un affare da un miliardo e mezzo di euro al mese, che per i giocatori si tradurrà in vincite superiori a 1,3 miliardi. Il poker cash e i giochi da casinò online, la cui partenza è prevista lunedì 18 luglio, a regime produrranno – secondo gli analisti interpellati da Agipronews – un giro d’affari di circa 800 milioni (poker) e di 700 milioni (casinò online) mensili. Il payout al 90%, ovvero il ritorno in vincite, garantirà ai giocatori, ogni mese, 720 milioni per il poker e 630 milioni per i giochi da casinò. In un anno, la raccolta potrebbe toccare quota 18 miliardi, di cui 16,2 miliardi torneranno nelle tasche dei giocatori. Skill games e poker online, esclusivamente in modalità torneo, nel 2010 hanno raccolto oltre 3,1 miliardi, cifra che nei primi sei mesi del 2011 ha superato 1,5 miliardi.