San Frediano ricorda Riccardo Magherini | Il Sito di Firenze

La morte una settimana fa

I video e tante foto di Riccardo Magherini, proiettate su un lenzuolo, in via del Cestello, a pochi metri da luogo dove una settimana fa è morto il quarantenne, che poco prima era stato fermato dai carabinieri. Così gli amici e i familiari hanno ricordato ieri sera Magherini.

Gli organizzatori, attraverso un invito lanciato sui socialnetwork hanno chiesto a tutti gli amici dell’ex calciatore della Rondinella di portare una candela, una luce per tenere viva l’attenzione sulla vicenda (c’è un’inchiesta in corso da parte della Magistratura per stabilire la causa del decesso) e “per illuminare il suo sorriso”.

