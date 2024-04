Fiorentina, amichevoli in Spagna: i convocati. C'è Cuadrado | Il Sito di Firenze

Tuesday, 12 August 2014 – 09:44

Malaga e Siviglia

Dom, 10/08/2014 – 00:00 — La Redazione

Stamani la Fiorentina partirà alla volta di Malaga dove stasera alle 21:30 affronteranno la squadra dell’omonima cittadina in amichevole. Domani, alle 21, match contro il Betis Siviglia e poi rientro a Firenze nella giornata di martedì. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta video straming dal sito ufficiale della squadra Viola (violachannel.tv). Questi i convocati da mister Montella: Alonso Brillante Cuadrado Gomez Hegazi Iakovenko Ilicic Babàcar Lazzari Lezzerini Mancini Neto Pasqual Piccini Gonzalo Roncaglia Rossi Joaquin Savic Tatarasanu Tomovic Borja Valero Vargas Vecino Wolsky Aquilani Pizarro .

Bernardeschi non convocato per tonsillite.

