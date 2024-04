Forteto, Donzelli (FDI-AN): “Apprezzo le parole di Laera, ma i giudici che hanno sbagliato devono pagare" | Il Sito di Firenze

“Esprimo forte apprezzamento per le parole inequivocabili e coraggiose del Presidente del Tribunale dei minorenni Laura Laera sulla vicenda Forteto. Chi ha sbagliato però anche tra i giudici ora deve pagare e non fare carriera e finire a guidare le Procure come nel caso di Toni, oggi procuratore capo a Prato". Così Giovanni Donzelli, Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale in Consiglio regionale, da sempre molto attivo sulla vicenda del Forteto, commenta le parole pronunciate stamani dalla Presidente del Tribunale dei minorenni Laura Laera.

"Con il Processo in corso verrano stabilite le responsabilità dirette delle violenze al Forteto, ma è necessario andare fino in fondo e scoperchiare tutto il marcio. Fiesoli e gli altri hanno agito protetti e difesi da coperture istituzionali di ogni livello. Giudici, politici, assistenti sociali, dirigenti e giornalisti che hanno sostenuto e protetto il sistema Forteto devono uscire allo scoperto e pagare anche loro i propri errori" Conclude Donzelli.

Queste le dichiarazioni di Laera rilasciate stamani: "Nel riesumare vecchi fascicoli sul Forteto richiesti dalla procura della Repubblica, ho potuto verificare che erano molto scarni, con pochissimi atti, come se fosse una routine questo fatto che una volta inseriti i minori nella comunità tutta la gestione era affidata a chi questa comunità la governava. Non ho potuto vedere grandi attività di monitoraggio". Lo ha detto il presidente del Tribunale dei minorenni di Firenze Laura Laera, a margine di un’iniziativa del garante toscano dei minori, a proposito della vicenda della comunità di recupero al centro di un’inchiesta che vede sotto processo per violenza sessuale e maltrattamenti il fondatore Rodolfo Fiesoli e altre 23 persone per maltrattamenti e violenza sessuale. "Ciascuno si assuma la sua responsabilità – ha aggiunto – anche l’autorità giudiziaria. Oggi noi cerchiamo di fare in modo che i controlli siano più efficaci e soprattutto che cambi il modo di disporre gli affidi, a monte, non delle consegne dei bambini alle comunità anche comunità-famiglie, ma controllo più diretto da parte del tribunale".

Secondo Laera "i bambini che stavano al Forteto erano formalmente in affido etero-familiare. Quindi in famiglie o pseudo-famiglie che vivevano all’interno del Forteto, e che non erano selezionate né dal tribunale dei minorenni né dai servizi sociali. Questo non deve avvenire e attualmente non avviene" perché "pretendiamo di valutare la famiglia e la convochiamo per fare una verifica".

