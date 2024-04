Gli orari in agosto dei servizi sanitari dell'Asl 10 della provincia di Firenze | Il Sito di Firenze

Ecco un aggiornamento sulle chiusure estive dei servizi erogati nei presidi dell’Azienda sanitaria di Firenze durante il periodo estivo.

ZONA FIRENZE CENTRO Il Centro prelievi in piazza Dallapiccola è chiuso fino al 23 agosto. Sono comunque garantiti su appuntamento i prelievi ciclici agli assistiti con difficoltà di deambulazione, la prenotazione dei prelievi domiciliari e l’ambulatorio dell’INR capillare. In alternativa ci si può rivolgere ai presidi di viale Morgagni e lungarno S. Rosa. Sospeso il servizio di ricevimento al pubblico delle assistenti sanitarie visitatrici del centro Dallapiccola il 16 agosto. Chi ne avesse necessità può rivolgersi lunedì 18 dalle 9 alle 13 in via Canova o in via D’Annunzio I prelievi ambulatoriali, regolarmente effettuati nei presidi cittadini dal lunedì al venerdì, il sabato saranno erogati solo in caso di urgenza nei presidi di S. Rosa e D’Annunzio. Nessuna variazione per i prelievi domiciliari.

Chiuso il front office amministrativo a Le Piagge fino al 29 agosto e in viale Canova fino al 28. In quest’ultimo sabato 16 agosto è inoltre sospeso il servizio di ricevimento al pubblico del consultorio che ha accesso in via Chiusi 4/2. All’ospedale di Santa Maria Nuova per tutto agosto i referti dei prelievi non vengono restituiti il giovedì pomeriggio. Chiuso al pomeriggio in agosto il Cup del Palagi. Qui il servizio di fisiopatologia respiratoria e riabilitazione respiratoria rimarrà chiuso dall’11 al 22 agosto. Per casi particolari relativi all’ossigenoterapia a lungo termine è possibile chiamare la direzione sanitaria al numero 055-6937282. Negli ambulatori cittadini sono stati sostituiti gli specialisti in ferie in maniera da garantire il servizio.

ZONA FIRENZE SUD EST Al presidio di Grassina fino al 30 settembre l’ambulatorio medico del servizio di salute mentale è aperto il martedì e il venerdì solo fino alle 14.30. Sospeso in agosto l’ambulatorio delle vaccinazioni per adulti. All’ospedale dell’Annunziata nel mese di agosto il Cup resta aperto fino alle 14.30, la radiologia fino alle 15.30 e l’accettazione cartelle cliniche fino alle 13.30. Regolarmente aperti i prelievi ambulatoriali. La riabilitazione funzionale territoriale nella palazzina dell’ospedale dell’Annunziata si svolge regolarmente dalle 8.30 alle 15.30, ma dall’11 al 27 agosto e il 5 settembre è chiusa: in questi giorni l’utenza farà riferimento a Pelago dove l’attività è regolare dalle 8 alle 15. Al presidio di S. Francesco Pelago è prevista la chiusura pomeridiana dell’accettazione dall’11 al 14 agosto e nei giorni 8, 18, 22 e 29 agosto. Vaccinazioni per adulti solo il 29 agosto a Pontassieve, dove l’ambulatorio infermieristico delle Cure primarie svolge attività regolare al mattino mentre è sospeso il servizio pomeridiano. Uno dei tre ambulatori pediatrici è chiuso dall’11 al 23 agosto, l’altro, quello ospedaliero, fino al 22 agosto e, infine, quello rivolto alla fascia 5-6 anni solo il 13 agosto. Non subisce variazioni il Centro salute mentale di Pontassieve mentre il Centro diurno Il Prato è chiuso dall’11 al 23 agosto. L’ambulatorio ostetrico per lo screening citologico è sospeso fino al 30 agosto. L’ambulatorio pediatrico di Rufina è chiuso dall’11 al 23 agosto. A Rignano è chiuso il Consultorio ostetrico fino al 31 agosto ed il Cup nello stesso periodo è chiuso il venerdì pomeriggio ed il martedì mattina. Sempre a Rignano la riabilitazione funzionale è chiusa fino al 5 settembre, mentre a Reggello dall’11 al 22 agosto. In quest’ultimo presidio l’accettazione del Cup è sospesa il martedì mattina fino al 31 agosto. Al Serristori di Figline Valdarno il front office amministrativo resta aperto solo dalle 7.30 alle 14.30 per tutto il mese di agosto. Sempre a Figline il punto prelievi distrettuale per tutto agosto è chiuso il lunedì e il mercoledì. Fino al 25 agosto compreso è chiusa la Odontoiatria. Il Consultorio ostetrico è chiuso solo il 16 agosto. Il Centro di salute mentale non ha alcuna variazione nel periodo estivo, mentre viene chiuso il Centro diurno dall’11 agosto al 23 agosto. Attività ridotta con chiusura alle 13 in agosto al Day Hospital psichiatrico di Figline, mentre al Sert nessuna chiusura con l’attività che si svolge dalle 7 alle 14. La riabilitazione territoriale presso il Serristori rimane aperta con orario 7-14 e risponde alle necessità per gli altri presidi del Valdarno. Ad Incisa Valdarno prelievi ematici chiusi fino al 31 agosto il sabato mattina ed anche l’accettazione sanitaria (Cup) che è inoltre chiusa anche il mercoledì mattina. Il front-office amministrativo resta chiuso il venerdì mattina e verrà garantito dal presidio di Figline. A Troghi sospeso il servizio prelievi tutti i secondi e quarti mercoledì fino al 31 agosto. Sospesi a Tosi-Donnini i prelievi il mercoledì mattina e l’accettazione prelievi il martedì pomeriggio fino al 31 agosto. Prelievi ambulatoriali regolari a Greve in Chianti solo con riduzione del numero di prestazioni. Urgenze e INR garantiti anche il 16 agosto, mentre la prenotazione dei prelievi ambulatoriali è sospesa il 14 agosto. Sospeso fino al 15 settembre l’ambulatorio della salute mentale per adulti. Riduzione nel numero di prelievi, ma mantenimento degli stessi giorni di apertura anche a Impruneta-Tavarnuzze, dove i servizi di front office restano chiusi tutti i mercoledì pomeriggio fino al 13 settembre. Dal 18 al 29 agosto è chiusa l’attività di logopedia a Tavarnuzze. Gli utenti possono fare riferimento al presidio di S. Casciano. A San Casciano-Tavarnelle non sarà effettuata la prenotazione dei prelievi domiciliari il sabato fino al 13 settembre. Nei due presidi i prelievi vengono effettuati nei giorni ordinari di apertura – a S. Casciano lunedì, martedì e giovedì e a Tavarnelle mercoledì e venerdì – solo riducendo il numero di prestazioni. A S. Casciano fino al 30 settembre sarà garantito il servizio di assistenza infermieristica della salute mentale per gli adulti nonché le visite domiciliari ad esclusione del mercoledì e del venerdì in cui il servizio viene sospeso alle 14.30. Fino al 17 agosto le visite mediche saranno effettuate presso l’ambulatorio di Grassina. A Tavarnelle la riabilitazione funzionale è chiusa fino all’8 settembre e l’alternativa in questo periodo è San Casciano dove l’attività si svolge dalle 8 alle 15 senza chiusure. Dal 18 al 29 agosto è chiusa l’attività di logopedia a Tavarnuzze. Gli utenti possono fare riferimento al presidio di S. Casciano.

Il Sert di Bagno a Ripoli resta chiuso al pomeriggio l’11,14, 25 e 28 agosto. Il Centro diurno di salute mentale Meoste è chiuso fino al 31 agosto. Per le richieste urgenti di intervento, il Servizio di salute mentale per infanzia e adolescenza garantisce la presenza di un neuropsichiatra infantile dal 1 al 9 e dal 18 al 30 agosto raggiungibile allo 055-6939027 e di uno psicologo. Quest’ultimo è reperibile allo 055-6936564 o 055-6939029 tranne che nel periodo dall’11 al 16 agosto e nei giorni 9, 22, 23, 25, 30 agosto quando il servizio è sospeso.

ZONA NORD OVEST Nei presidi di Sesto Fiorentino, Scandicci, Campi, Lastra a Signa e Camerata l’apertura del front office amministrativo è stata spostata dal giovedì pomeriggio al giovedì mattina dalle 8 alle 12.30, mentre in quello di Calenzano resta chiuso fino al 24 agosto. Sempre a Calenzano fino al 24 agosto chiude il Servizio di medicina legale, mentre il Servizio di salute mentale adulti viene sospeso per tutto il mese. Per questi servizi gli utenti possono rivolgersi al distretto di Sesto. Qui fino al 31 agosto, dal lunedì al sabato, i prelievi ordinari vengono effettuati in numero ridotto, così come i prelievi domiciliari. Garantiti i prelievi ambulatoriali e domiciliari urgenti. Sospesa la consegna dei referti ematici solo al martedì e al giovedì pomeriggio. Per l’assistenza domiciliare viene garantito il contatto telefonico entro le prime 48 ore relativamente alla verifica del bisogno e alla pianificazione della prima visita. Sospesa fino al 31 agosto l’apertura pomeridiana dell’ambulatorio infermieristico, ma vengono garantite le terapie per patologie oncologiche o comunque gravi in soggetti a cui è stata riconosciuta l’assistenza domiciliare integrata. L’ambulatorio di Odontoiatria resta chiuso tutto il mese. A Scandicci regolarmente aperti i prelievi ambulatoriali. I Centri di salute mentale per adulti di Sesto Fiorentino, Fiesole, Vaglia e Camerata dall’11 al 14 agosto sono aperti solo dalle 7.30 alle 13.30 e restano chiusi il 16 agosto. I servizi di salute mentale per l’infanzia e l’adolescenza per tutto agosto sono chiusi al sabato. Il Servizio tossicodipendenze di Campi Bisenzio è chiuso tutto agosto e gli utenti possono trovare assistenza a quello di Sesto Fiorentino. Al presidio di S. Donnino il Centro Fior di prugna è chiuso fino al 29 agosto, il consultorio ostetrico ginecologico fino al 21, quello pediatrico e lo sportello informativo dal 12 al 21, lo sportello Cup-anagrafe fino al 29 agosto. A Lastra a Signa l’ambulatorio di Odontoiatria è chiuso tutto il mese.

All’ospedale San Giovanni di Dio la radiologia è chiusa fino al 7 settembre. Nello stesso periodo il Cup resta aperto dalle 7.30 alle 13.30 ed è chiuso nel pomeriggio. L’accettazione prelievi dall’1 al 31 agosto è chiusa il sabato. Il servizio di primo intervento odontoiatrico per il mese di agosto e per tutta l’azienda verrà effettuato presso questo ospedale con orario 8-13 dal lunedì alla domenica, festivi compresi.

ZONA MUGELLO A Borgo San Lorenzo, in via Gobetti, niente visite odontoiatriche in agosto. Il geriatra non c’è dall’11 al 16 agosto e dal 1 al 14 settembre. Oculistica sospesa dall’11 al 23 agosto. L’ortopedia si ferma dall’11 al 27 agosto. Sospeso il servizio di otorino per tutto il mese e quello di audiologia dal 15 al 31 agosto. I dermatologi si alternano in maniera da avere sempre una presenza. La neurologia si ferma fino al 12 agosto. Cardiologia ferma tutto agosto. La campimetria sospesa dall’11 al 20 agosto. Pediatria ferma dal 3 al 22 agosto. Il front office amministrativo resta chiuso il 14 agosto pomeriggio. All’ospedale di Borgo il Cup e la consegna dei referti sono chiusi il pomeriggio fino al 6 settembre ed anche sabato 16 agosto. Aperti i prelievi ambulatoriali.

Sospesa la cardiologia per tutto il mese nell’ambulatorio di Firenzuola. In quello di Marradi l’ortopedia si ferma dall’11 al 25 agosto. La riabilitazione funzionale viene sospesa a Firenzuola dal 4 all’8 agosto e a Marradi dal 1 al 12 settembre mentre a Borgo San Lorenzo e Barberino viene solo ridotta. A San Piero a Sieve il front office amministrativo resta chiuso il 18 agosto.

SERVIZIO FARMACEUTICO

Per tutto agosto, e fino a data da definire, le farmacie ospedaliere aziendali sono aperte al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.30, mentre quelle ospedaliere per i reparti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16. Inalterati gli orari di apertura dei punti di distribuzione della farmaceutica integrativa, ad eccezione di quelli di Figline e Borgo San Lorenzo dove il giovedì l’apertura è dalle 8.30 alle 13.30.



