Musica al Bargello al via col trombettista Sergei Nakariakov | Il Sito di Firenze

Parte ancora sulle note del trombettista Sergei Nakariakov, uno dei massimi virtuosi del proprio strumento, la rassegna Musica al Bargello organizzata dall’Orchestra da Camera Fiorentina, fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta.

Un anno dopo la straordinaria prova offerta al pubblico fiorentino, il “Paganini della tromba”, come è stato definito il talento russo, torna martedì 15 luglio al Museo Nazionale del Bargello (ore 21 – biglietto 15 euro) con una personale trascrizione del “Concerto n. 1 per violoncello” di Haydn, opera di transizione tra il concerto barocco e quella forma sonata di cui il compositore viennese divenne punto di riferimento. Della partitura si erano perse le tracce fino al 1961, quando al Museo Nazionale di Praga venne rinvenuto un manoscritto settecentesco.

Per l’occasione Nakariakov suonerà il flicorno soprano a quattro pistoni realizzato appositamente per lui da Courtois, marchio storico che già forgiava gli strumenti per l’esercito napoleonico. In programma anche l’impegnativo “Carnevale di Venezia” di Jean-Baptiste Arban (basata su un tema che nell’Ottocento ispirò decine di brani), Ballabili da “Il Gattopardo” a firma di Nino Rota e, in chiusura, l’estroversa e luminosa “Sinfonia N° 33” di Mozart.

Classe 1977, avviato allo studio del pianoforte in tenera età, Sergei Nakariakov ha iniziato a suonare la tromba a seguito di un incidente che gli impediva di rimanere a lungo seduto. A regalargli l’etichetta di “Paganini della tromba” è stata la stampa finlandese dopo una straordinaria esibizione, a soli 16 anni, al Festival di Kosholm. Marchio che lo stesso artista oggi rifugge, spiegando di preferire “essere accostato a Enrico Caruso, per i pregi del mio cantabile”. Negli anni Nakariakov ha ampliato il repertorio con trascrizioni di pagine cl assiche e romantiche, includendo lavori non originariamente previsti per la tromba e spostando sempre più in là i confini del proprio strumento.

ANTEPRIMA LUNEDI’ 14 LUGLIO A CORTONA – Orchestra da Camera Fiorentina e Sergei Nakariakov, con la direzione di Giuseppe Lanzetta, saranno in concerto anche lunedì 14 luglio al Teatro Signorelli di Cortona (Arezzo).

MUSICA AL BARGELLO, PROSSIMI APPUNTAMENTI – Dalla Russia anche la pianista Maria Meerovitch, che giovedì 17 luglio affianca l’Orchestra da Camera Fiorentina per una serata che vede in primo piano un’opera cardine del repertorio beethoviano, il “Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra”.

Gli appuntamenti di domenica 20 e lunedì 21 segnano la collaborazione con la Florence Dance Company, con lo spettacolo coreo-musicale “Quattro Maggiore” sulle musiche delle “Quattro stagioni” di Vivaldi, coreografie di Keith Ferrone, sul podio Giuseppe Lanzetta.

Giovedì 24 luglio musiche di Pergolesi, Vivaldi, Telemann e Haendel insieme ai Solisti dell’Orchestra e a Marco Lorenzini, nel duplice ruolo di violino solista e maestro concertatore.

Chiude martedì 29 luglio la “Musica dal grande schermo”, una serata per rivivere le emozioni del cinema, attraverso temi e brani che hanno caratterizzato le più celebri colonne sonore.

BIGLIETTI E SCONTI – Biglietto intero 15 euro. Biglietto ridotto a 12 euro per studenti (muniti di tesserino) e over 65 (muniti di un documento). Chi ha visitato uno dei musei del Polo Museale Fiorentino, presentando alla cassa il tagliando d’ingresso, può usufruire di uno sconto del trenta per cento.

INFO E PRENOTAZIONI – Segreteria Orchestra tel. 055-783374 – www.orcafi.it – info@orcafi.it. Museo Nazionale del Bargello tel. 055 2388606 – www.estatealbargello.it.

La stagione 2014 dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comune di Firenze, della Regione Toscana, dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, della Banca CR Firenze Intesa San Paolo e del Polo Museale Fiorentino, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Firenze.



Parte ancora sulle note del trombettista Sergei Nakariakov, uno dei massimi virtuosi del proprio strumento, la rassegna Musica al Bargello organizzata dall’Orchestra da Camera Fiorentina, fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta.

Un anno dopo la straordinaria prova offerta al pubblico fiorentino, il “Paganini della tromba”, come è stato definito il talento russo, torna martedì 15 luglio al Museo Nazionale del Bargello (ore 21 – biglietto 15 euro) con una personale trascrizione del “Concerto n. 1 per violoncello” di Haydn, opera di transizione tra il concerto barocco e quella forma sonata di cui il compositore viennese divenne punto di riferimento. Della partitura si erano perse le tracce fino al 1961, quando al Museo Nazionale di Praga venne rinvenuto un manoscritto settecentesco.

Per l’occasione Nakariakov suonerà il flicorno soprano a quattro pistoni realizzato appositamente per lui da Courtois, marchio storico che già forgiava gli strumenti per l’esercito napoleonico. In programma anche l’impegnativo “Carnevale di Venezia” di Jean-Baptiste Arban (basata su un tema che nell’Ottocento ispirò decine di brani), Ballabili da “Il Gattopardo” a firma di Nino Rota e, in chiusura, l’estroversa e luminosa “Sinfonia N° 33” di Mozart.

Classe 1977, avviato allo studio del pianoforte in tenera età, Sergei Nakariakov ha iniziato a suonare la tromba a seguito di un incidente che gli impediva di rimanere a lungo seduto. A regalargli l’etichetta di “Paganini della tromba” è stata la stampa finlandese dopo una straordinaria esibizione, a soli 16 anni, al Festival di Kosholm. Marchio che lo stesso artista oggi rifugge, spiegando di preferire “essere accostato a Enrico Caruso, per i pregi del mio cantabile”. Negli anni Nakariakov ha ampliato il repertorio con trascrizioni di pagine cl assiche e romantiche, includendo lavori non originariamente previsti per la tromba e spostando sempre più in là i confini del proprio strumento.

ANTEPRIMA LUNEDI’ 14 LUGLIO A CORTONA – Orchestra da Camera Fiorentina e Sergei Nakariakov, con la direzione di Giuseppe Lanzetta, saranno in concerto anche lunedì 14 luglio al Teatro Signorelli di Cortona (Arezzo).

MUSICA AL BARGELLO, PROSSIMI APPUNTAMENTI – Dalla Russia anche la pianista Maria Meerovitch, che giovedì 17 luglio affianca l’Orchestra da Camera Fiorentina per una serata che vede in primo piano un’opera cardine del repertorio beethoviano, il “Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra”.

Gli appuntamenti di domenica 20 e lunedì 21 segnano la collaborazione con la Florence Dance Company, con lo spettacolo coreo-musicale “Quattro Maggiore” sulle musiche delle “Quattro stagioni” di Vivaldi, coreografie di Keith Ferrone, sul podio Giuseppe Lanzetta.

Giovedì 24 luglio musiche di Pergolesi, Vivaldi, Telemann e Haendel insieme ai Solisti dell’Orchestra e a Marco Lorenzini, nel duplice ruolo di violino solista e maestro concertatore.

Chiude martedì 29 luglio la “Musica dal grande schermo”, una serata per rivivere le emozioni del cinema, attraverso temi e brani che hanno caratterizzato le più celebri colonne sonore.

BIGLIETTI E SCONTI – Biglietto intero 15 euro. Biglietto ridotto a 12 euro per studenti (muniti di tesserino) e over 65 (muniti di un documento). Chi ha visitato uno dei musei del Polo Museale Fiorentino, presentando alla cassa il tagliando d’ingresso, può usufruire di uno sconto del trenta per cento.

INFO E PRENOTAZIONI – Segreteria Orchestra tel. 055-783374 – www.orcafi.it – info@orcafi.it. Museo Nazionale del Bargello tel. 055 2388606 – www.estatealbargello.it.

La stagione 2014 dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comune di Firenze, della Regione Toscana, dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, della Banca CR Firenze Intesa San Paolo e del Polo Museale Fiorentino, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Firenze.