Coronavirus: in Toscana rispetto al picco del 12/4 i positivi scendono del 90%

Decimati i positivi al Coronavirus in Toscana. Lo scorso 21 aprile con 6.622 “attualmente positivi” (pazienti in isolamento domiciliare, ricoverati in ospedale e in terapia intensiva) la nostra regione raggiunse il picco; oggi, 9 giugno, i soggetti positivi noti sono scesi a 628, meno di un decimo del 21/4.

La diminuzione percentuale è pari a meno 90,52%. Dove prima c'erano dieci letti occupati dai positivi (T.I., reparto e casa) adesso 9 sono liberi; i pazienti ad oggi "ospedalizzati" sono il 10% degli attualmente positivi.

In particolare oggi, con 1 solo nuovo caso i più rispetto a ieri, si registrano 17 pazienti in terapia intensiva (picco il 1 aprile con 297, diminuzione del 94,3%), 46 nei reparti ospedalieri (picco il 3 aprile con 1.149, diminuzione del 96%) e 565 in isolamento domiciliare, quindi con sintomi assenti o che non implicano cure nei nosocomi (picco il 21 aprile con 5.618, diminuzione del 89,9%).

Da inizio epidemia i contagiati totali sono 10.145: 8.440 sono guariti e, purtroppo, 1.077 sono deceduti.

