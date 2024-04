Tragedia a Novoli, giovane di venti anni suicida con l'elio | Il Sito di Firenze

Monday, 01 September 2014 – 08:55

flash

La vittima è un giovane di Bagno a Ripoli

Mar, 15/01/2013 – 21:29 — La Redazione

Si è tolto la vita con il gas elio in una camera di un albergo in via di Novoli, C.R., 20 anni residente a Bagno a Ripoli che quest’oggi si è suicidato. Da quanto si apprende il giovane avrebbe lasciato quattro lettere per spiegare il gesto.

