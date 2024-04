Hard Rock Cafe: il programma della musica live di gennaio | Il Sito di Firenze

Hard Rock Cafe Firenze ricomincia la programmazione live music anche nel 2014 con un calendario ricco di appuntamenti all’insegna della musica rock e della valorizzazione delle band locali. Tutti i mercoledì e i venerdì a partire dalle ore 22.00.

Inoltre, dopo il grande successo nel 2013 di #HAPPYHOUR #TIMETOBEHAPPY il cafe del rock rilancia anche per il 2014 questo appuntamento dal lunedì al venerdì, dalle 17.00 alle 19.00 e, in occasione della live music, anche i mercoledì e i venerdì dalle 22.00 alle 24.00. In queste fasce orarie si potranno degustare proposte speciali di sfiziosi snack e finger food da abbinare a cocktails, long drinks e birra alla spina. I drink per l’Happy Hour saranno a metà prezzo.

LIVE MUSIC PROGRAMMA DI GENNAIO 2014

VENERDÌ 10 GENNAIO dalle ore 22.00

JOHNNY WALKER band – Rock ‘n Roll

Una serata all’insegna della storia del Rock’n Roll, del Rockabilly, del Country Rock anni 50/60. I JOHNNY WALKER fanno rivivere sul palco i brani più celebri di Chuck Berry, Elvis, Beatles e molti altri miti.

Johnny Walker debuttano il 22 Maggio 2009. Nell’estate 2011 registrano il loro primo demo "Rock Drunk’n roll" costituito da cover riarrangiate. Nel giugno del 2012 partecipano e vincono il rock contest tenutosi a Sant’Agata Mugello in occasione della festa "La ballata delle Fragole". Nel 2012 registrano un nuovo demo "Johnny Walker Rock Drunk’n Roll" prossimamente verrà ultimato e registrato anche un Demo-Cd contenente brani inediti della Band.

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO – DALLE ORE 22.00

CECCO & CIPO folk-pop cantautorale

Attesissimo all’Hard Rock Cafe il duo empolese di cantanti/cantastorie, dotato di chitarre, cembali, tamburo di cartone, che porta sul palco un folk-pop tutto da scoprire, capace di piacere a grandi e piccini.

Esclusi dallo Zecchino d’Oro, ignorati dal Festivalbar, boicottati dagli MTV Awards, Cecco e Cipo debuttano nel 2010 con l’EP “Dall’origine”. Partecipano a concorsi come "Arezzo Wave" “Rock contest”, “Festival degli autori di Sanremo”, “Suoni nella notte” – da dove nascerà una collaborazione con Mario Fabiani dell’ ISI (Giancarlo Bigazzi, Cristina Donà, Irene Grandi, ecc.) Nel 2011 esce il loro primo album "Roba da Maiali" prodotto dall’ etichetta Labella, che piace a grandi e piccini e colleziona una lunga lista di recensioni positive. Per promuoverlo stanno suonando in tutto lo Stivale, rigorosamente in versione "buskers", in collaborazione con "Reality Bites" e i "Pensieri di Bo’", (Associazione Culturale – Musica,Teatro,Canto) con oltre 100 concerti, condividono il palco con Zen Circus, Lo Stato Sociale, Dino Fumaretto, L’ Orso, Levante, Bobo Rondelli, Ivan Cattaneo, Franco Califano, e una volta Platinette gli ha aperto un concerto. I due amici, si spingono fino a Perugia, addirittura a Venezia, Roma, Milano, Pisa, Bologna, Ravenna, La Spezia, e pare che li conoscano anche a Pontassieve. È in prossima uscita il loro secondo album, prodotto da Labella.

VENERDÌ 17 GENNAIO dalle ore 22.00

SISTAHFUNK

Duo che attinge dal Funk di James Brown e dei Wild Cherry al Soul di Aretha Franklin passando per il Rockaccio sudista dei Lynyrd Skynyrd e gli ZZ Top fino ad arrivare ai più moderni Daft Punk senza dimenticare Janis Joplin, Dusty Springfield, Stevie Wonder, ma anche Ronnie James Dio, Whitesnake, Billy Idol…. il tutto rigorosamente acustico nudo, sudato e crudo.

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO dalle ore 22.00

STEVEN TADROS Rock’n Roll

Intensissima voce/piano canadese cresciuta a suon di gospel, blues, country, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis. Dopo i primi anni alla chitarra e al pianoforte, sceglie come habitat la Toscana e diventa anche la voce della rock band “Gatti Matti” per poi fondare un nuovo gruppo, R.W.A – Ready, Willing and Able, e comporre le sue canzoni.

VENERDÌ 24 GENNAIO dalle ore 22.00

ACQUARAGGIA – NEW ALBUM PREVIEW AND OTHER ASSORTED LOVE SONGS

Giuseppe Oliverio, Chitarra Acustica Voce, e Matteo Urro, Chitarra Elettrica Steel Guitar Voce, storica formazione folk-rock, portano all’Hard Rock Cafe di firenze l’anteprima del loro nuovo album, senza mancare di regalare al pubblico i più amati classici del loro repertorio. Noti al grande pubblico non solo per le proprie fatiche discografiche (come gli album Zingari, Mister Romanò, Rom Kaffè), ma anche per la realizzazione di alcune colonne sonore per gli spettacoli del Cirque du soleil, per le loro canzoni riarrangiate da artisti come Gogol Bordello e Piero Pelù.

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO dalle ore 22.00

IRMA UNPLUGGED (POP N GROOVE)

Un progetto acustico caratterizzato da un repertorio di brani italiani e internazionali di diverso genere: dal pop al funky, al rock. Grazie a una “Loop Station” ulteriori suoni, strumenti e cori si uniscono alla performance di Irma, favorendo arrangiamenti particolari e sonorità ricche. La semplicità di una singola persona mas con l’effetto di un intero gruppo.

VENERDÌ 31 GENNAIO dalle ore 22.00

MIKI VITULLI & LELE FONTANA

Lele Fontana e Miki Vitulli, duo di musicisti/autori/producer fiorentini, che vantano collaborazioni con numerosi artisti nazionali come Noemi, Articolo 31, Irene Grandi, Paolo Vallesi, Shel Shapiro. Trasportano il pubblico in un viaggio nella grande musica internazionale, alternando brani originali ad alcuni dei brani più rappresentativi di circa quarant’anni di musica, in cui i Doors convivono con Franco Battiato, Prince con i Police, Stevie Wonder con Pino Daniele, i Depeche Mode con i Clash, Bob Marley con i Pink Floyd, Lucio Dalla con i Radiohead. Ogni brano è arrangiato attraverso un linguaggio musicale che coniuga l’estetica dell’improvvisazione jazzistica ai canoni del rock, le ritmiche funky all’allegria del reggae, le atmosfere del blues alle tematiche della canzone d’autore, attraverso un sound personale… Lele Fontana: voce, chitarra acustica – Miki Vitulli: Chapman Stick, basso elettrico.

