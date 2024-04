Oggi i 10 candidati sindaco a Firenze a confronto | Il Sito di Firenze

Oggi, Lunedì 12 maggio, torna Politica con Gusto edizione 2014: Save the City – Firenze nel cuore, l’associazione no profit fondata da un gruppo di professionisti ed imprenditori fiorentini che si pone come scopo sociale lo sviluppo e la realizzazione di progetti ed iniziative volte a migliorare la qualità della vita, ospiterà il primo confronto politico tra i dieci candidati a Sindaco di Firenze alle elezioni amministrative del prossimo 25 maggio.

Il dibattito inizierà alle ore 18,30 presso le Serre Torrigiani (Via Gusciana n. 21) che hanno gentilmente offerto i propri spazi per ospitare l’evento: postazione personale all’americana, 1 minuto e 30 secondi massimo a risposta (scandito da un countdown), possibilità di replica, domande sui principali temi di attualità che riguardano il capoluogo toscano. Il confronto sarà moderato da Andrea Vignolini di Lady Radio. I dieci candidati saranno posizionati tramite criterio imparziale (sorteggio pubblico).

“E’ un grande onore per Save The City organizzare il confronto tra i candidati Sindaco della città di Firenze – spiega l’avvocato Alessandro Tarducci, Presidente di Save the City – un appuntamento per parlare del futuro della nostra città, per confrontarci sui temi principali. Save the City in questi anni si è posta con forza l’obiettivo di far partecipare i cittadini a progetti, spesso semplici, per migliorare la qualità della vita e il decoro di Firenze. Sarà una serata di ascolto e confronto”.

Dopo il dibattito, sarà allestito un Angolo del Gusto a cura di Real Taste of Tuscany, un buffet all’insegna dei prodotti locali di qualità.

Per ragioni organizzative e di sicurezza, l’evento è a numero chiuso (solo su prenotazione), ma sarà possibile seguire il dibattito in diretta su Lady Radio 102.1 fm, o scaricando l’app su Apple o Android, e la replica andrà in onda su Italia 7 martedì 13 Maggio alle ore 21.30, e su Tele Iride, ch.96 a Firenze e Toscana, lunedì 19 maggio alle ore 21.20.

