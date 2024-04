Fiorentina: interventi chirurgici per Mati Fernandez e Vargas | Il Sito di Firenze

Thursday, 22 May 2014 – 16:59

Addio Mondiali per il cileno

Mer, 21/05/2014 – 00:02 — La Redazione

Il giocatore della Fiorentina Mati Fernandez sarà costretto a saltare i prossimi Mondiali in Brasile. Il cileno sarà costretto ad operarsi alla caviglia infortunatasi nella partita di Europa League contro la Juventus a marzo. Questo il comunicato della Società Viola: “ACF Fiorentina comunica che l’atleta Matias Fernandez e’ stato sottoposto ad una visita di controllo, dopo il recente infortunio (marzo ndr), alla caviglia destra da parte del prof. van Djik in Amsterdam. Il consulente ha evidenziato che la risoluzione completa della sintomatologia dolorosa prevede un intervento di pulizia articolare in artroscopia. L’attuale prosecuzione dell’attività sportiva risulterebbe limitata dalla sintomatologia dolorosa ancora presente. L’atleta pertanto, su consiglio dello staff sanitario di ACF Fiorentina, ha preferito anticipare il previsto intervento prima dei mondiali con la propria nazionale, così facendo sarà regolarmente disponibile per l’inizio della prossima stagione agonistica”.

Problemi anche per Vargas: il peruviano sarà operato oggi a Firenze di ernia e per questo salterà le amichevoli del Peru con Inghilterra e Svizzera.

